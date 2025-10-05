Dia de vacinação antirrábica ocorre neste sábado, 4, em 3 regionais de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Iderlan de Castro Maia com o cachorro Maia no Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio

A Prefeitura de Fortaleza deu início ao “Dia D” da vacinação antirrábica, na manhã deste sábado, 4. A ação deste sábado ocorre nas regionais de saúde 1, 3 e 5 e vacina os cães e gatos entre as 8 horas e as 17 horas, em mais de 111 pontos de vacinação, distribuídos em 28 bairros.

A campanha, iniciada no dia 1º de outubro, segue realizando atendimentos até o dia 30 de novembro. No dia 8 de novembro, o “Dia D” será realizado nas regionais de Saúde 2, 4 e 6.

Além dos dias D, Fortaleza conta com 9 pontos de vacinação, incluindo os boxs de zoonoses, que funcionam de segunda a sexta-feira, e o Centro de Controle de Zoonoses que realiza atendimentos durante a semana e aos fins de semana.

A campanha conta com aproximadamente 950 profissionais realizando o atendimento, incluindo cerca de 600 vacinadores. A expectativa da Prefeitura é vacinar cerca de 400 mil cães e gatos durante toda a campanha.

O público-alvo da vacinação são cães e gatos acima de 3 meses de vida, com exceções de fêmeas prenhes, animais doentes ou em recuperação. O imunizante garante a proteção por até 12 meses.

Josete Malheiros, coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza, destaca que os vírus possuem uma alta taxa de mutação genética, por isso a vacina precisa ser reaplicada anualmente.

“A vacina deste ano já tentou identificar possíveis mutações gênicas que o vírus tenha sofrido do ano passado para cá. Com isso, a importância é justamente ter esse controle dentro de uma margem de segurança de imunização de rebanho dos animais domésticos que habitam conosco, principalmente os cães e os gatos”, explica.

Durante o evento, a secretária municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza, Riane Azevedo, destacou que a Capital está há 22 anos sem registrar novos casos de raiva em humanos. De acordo com a titular da pasta, a campanha tem como objetivo manter a erradicação da doença.

“A raiva é uma doença fatal. O ser humano que contrai a raiva, ele tem uma mortalidade altíssima, praticamente quase 100%. Para evitar isso, só resta uma forma, é exatamente a gente vacinar os nossos cachorros, os nossos gatos para evitar que eles contraiam raiva”, avalia.

A secretária ressalta também a política de vacinação para atender abrigos e pessoas que possuem muitos animais domésticos podem realizar o agendamento da imunização. Nesses casos, as equipes de saúde serão deslocadas aos domicílios para realizar o atendimento.

Vacinação é a principal forma de prevenção contra a raiva

Causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, a raiva provoca inflamação no cérebro e, se não for tratada a tempo, quase sempre leva à morte. A doença é transmitida aos humanos pela saliva de animais infectados, através de mordidas, arranhões ou até mesmo lambidas.

A vacinação é a estratégia mais eficaz de proteger tanto os animais quanto as pessoas.

O artesão Iderlan de Castro Matos, de 60 anos, levou o cachorro Maia, de três anos, para se vacinar no Polo de Lazer da avenida Sargento Hermínio durante o mutirão. Ele considera a vacinação como uma ação importante para garantir a saúde e o bem estar do companheiro animal.

“Isso aqui é a vida da gente. É um complemento da vida da gente. Se não fosse ele, era depressão, porque o bicho é bom. Todo ano a gente comparece por aqui ou na pracinha do Monte Castelo”, garante.

O vendedor ambulante Silvio levou o gato Valente, de dois anos, para ser imunizado. Ele conta que sempre faz questão de levar o felino para ser vacinado, justificando que o bichano faz jus ao nome. “É uma bondade ele ser vacinado, para não prejudicar ninguém. Ele é meio danado, aí para não perturbar ninguém eu vacino todo ano”, diz.

Silvio, acompanhado do gato Valente, no Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos no Polo de Lazer da Sargento Hermínio Crédito: Samuel Setubal

Confira os bairros atendidos neste sábado, 4:

Regional de saúde 1

Barra do Ceará Carlito Pamplona Cristo Redentor Jardim Guanabara Monte Castelo Moura Brasil São Gerardo Vila Velha Vila Ellery

Regional de saúde 3

Amadeu Furtado Antônio Bezerra Autran Nunes Bonsucesso João XXIII Jóquei Clube Henrique Jorge Quintino Cunha Padre Andrade Parque Araxá Pici Presidente Kennedy

Regional de saúde 5

Aracapé Bom Jardim Canindezinho Cidade Nova Conjunto Ceará I Conjunto Ceará II Conjunto Esperança Granja Lisboa Granja Portugal Jardim Cearense Maraponga Mondubim Parque Genibaú Parque Presidente Vargas Parque Santa Rosa Parque São José Planalto Ayrton Senna Prefeito José Walter Siqueira Vila Manoel Sátiro

Além desses locais, a vacina antirrábica é ofertada durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Itaperi, das 8 horas às 17 horas, e nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ).

