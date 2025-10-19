Cinco pessoas são baleadas no Bom Jardim; duas vítimas morreram

Foto: FERNANDA BARROS ￼AS mortes foram confirmadas pela SSPDS

Cinco pessoas foram baleadas no Bom Jardim, em Fortaleza, na tarde deste sábado, 18. Duas dessas vítimas morreram e as outras foram socorridas. As mortes foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com o órgão, os dois mortos não foram identificados formalmente. Os sobreviventes foram levados para unidades hospitalares. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Conforme a SSPDS, equipes da Polícia Militar, Perícia Forense do Estado do Ceará e Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para a ocorrência.

A 2ª delegacia do DHPP está a cargo dos trabalhos de investigação.