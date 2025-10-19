Guia Vida&Arte CasaCor mescla design e artesanato atemporais em nova edição

Foto: FERNANDA BARROS / O POVO CasaCor Ceará 2025. Na foto, o espaço "Casa Vida&Arte", da arquiteta Gabriela Picanço

Neste domingo, 19, o leitor do O POVO recebe um novo suplemento: Guia Vida&Arte CasaCor Ceará 2025. Com 100 páginas, a publicação estará disponível gratuitamente durante o evento.

A nova edição visitou cada um dos ambientes presentes na CasaCor para abordar as propostas de 41 profissionais que tratam da pluridisciplinaridade e brincam com a tradição e a contemporaneidade. É o que explica Ana Naddaf, diretora de Jornalismo, em texto de apresentação do material.

“Conectando arte, engenharia, arquitetura, design de experiência e outras áreas nos 34 ambientes”, descreve Ana em seu texto. Para Isabel Costa, uma das coordenadoras editoriais da publicação, o Guia reflete a temática da CasaCor.

"O Guia é um produto editorial alinhado com a temática do evento: Semear Sonhos. A partir dele, vemos a pulsação da arte cearense - com os profissionais que constroem a CasaCor sendo refletidos nas páginas", afirma.

O principal destaque da publicação deste ano é o modo como foi possível mesclar design contemporâneo e artesanato atemporal e regional, como ilustra Larissa Viegas, uma das coordenadoras editoriais do projeto.

“O mais interessante é que pensamos nessa junção, nessa “mistura”, muito antes de fotografar e visitar os ambientes. Muitos deles têm explorado essa junção muito bem”, salienta Larissa, que enfatiza que a proposta também está presente na Casa Vida&Arte, ambiente do O POVO neste ano no local. O projeto é assinado pela arquiteta Gabriela Picanço.

Apesar de ser um “roteiro CasaCor Ceará”, o Guia não se prende à temporalidade do evento. “O legal é que não tem um momento certo para desfrutá-lo. Pode ser antes, durante ou após a mostra”, diz Viegas.

“Porque, além dele reunir todos os ambientes, oferecer os contatos dos arquitetos e apresentar a CasaCor em si, desde a sua primeira edição, lançada no ano passado, ele também tem essa proposta de relacionar a arte, a arquitetura, o design com a cidade em si”, explica a coordenadora.

Ela também salienta que a edição traz dicas do artesanato caririense, como modo de contemplar o homenageado da CasaCor 2025, Espedito Seleiro.

CasaCor Ceará 2025



Quando: visitação de quinta-feira, 2 de outubro, a domingo, 16 de novembro

Horário: terça-feira a sábado, das 16h às 22 horas; domingos, das 15h às 21 horas

Onde: Rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles

Quanto: R$ 48 (meia-entrada) e R$ 96 (inteira)

Ingressos: appcasacor.com.br/events/ceara-2025/tickets

Mais informações: no Instagram @casacorceara

