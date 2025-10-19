Ônibus tomba no interior de Pernambuco e deixa ao menos 17 mortos

Foto: Divulgação/PRF ￼ÔNIBUS que capotou em Pernambuco levava mais passageiros do que o informado

Subiu para 17 o número de mortos no acidente envolvendo um ônibus fretado na noite de sexta-feira, 17, na BR-423, em Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), havia cerca de 40 pessoas no coletivo — número superior ao informado inicialmente.

O acidente ocorreu entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste pernambucano. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a SDS suspeitam que algumas das vítimas tenham embarcado como caronas, já que o veículo possuía três listas de passageiros — e nenhuma delas correspondia exatamente às pessoas identificadas no local.

As vítimas são dos estados da Bahia e de Minas Gerais. Dos 17 mortos, dez já foram identificados pela Polícia Científica, e os demais serão reconhecidos por meio de impressões digitais.

As vítimas viajavam para realizar compras no polo têxtil da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no interior do estado. O ônibus retornava de viagem quando o acidente aconteceu, cerca de duas horas após a partida. Segundo o termo de fretamento, o coletivo havia saído de Brumado (BA) com destino a Santa Cruz do Capibaribe (PE).

"Alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança", afirma o comunicado policial.

O acidente ocorreu por volta das 20h, quando o ônibus invadiu a pista contrária, colidiu contra rochas na lateral da estrada e, em seguida, bateu em um barranco de areia, antes de tombar. As causas ainda estão sendo investigadas pela PRF.

De acordo com a corporação, o motorista perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu as rochas às margens da rodovia. Em seguida, retornou para o sentido correto, mas acabou colidindo novamente e tombando.

O Hospital Regional Dom Moura (HRDM) informou que dois pacientes seguem em estado grave e outros 17 feridos receberam atendimento. O motorista sofreu ferimentos leves e testou negativo para álcool, segundo a polícia. Após o atendimento médico, ele foi encaminhado à delegacia.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) atuaram no local para o resgate e retirada das vítimas.

Na tarde de ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o acidente nas redes sociais. “Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de, ao menos, 15 pessoas e deixou outras feridas”, afirmou Lula, em publicação no X.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou o acidente e afirmou ter mobilizado equipes estaduais para auxiliar no socorro e na identificação das vítimas.

“Mobilizei a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica para os trabalhos de socorro e também de identificação das vítimas fatais. Estou acompanhando minha equipe e sinto muito pela perda de vidas, pelos feridos e por todas as famílias. Meu governo continuará oferecendo todo o apoio necessário e atuando em conjunto com as prefeituras dos municípios atingidos por esse trágico episódio”, declarou.

A Prefeitura de Saloá agradeceu às equipes de resgate pelo trabalho de plantão. “Gratidão a todas as equipes de saúde, médicos, enfermeiros e profissionais que estiveram de plantão e atuaram com dedicação e prontidão durante o grave acidente ocorrido na BR-423, na Serra dos Ventos, trecho que passa pelo nosso município”, diz a nota.

O Moda Center, de onde o ônibus havia saído antes do acidente, também manifestou pesar.

“Neste momento de dor, o Moda Center se solidariza com as famílias das vítimas e com todos os envolvidos, e se coloca à disposição para prestar ajuda no que for necessário às pessoas atingidas por essa grande tragédia”, informou o centro comercial.



