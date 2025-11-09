Enem 2025: 275 mil inscritos fazem primeiro domingo de provas hoje no Ceará

Foto: Fernanda Barros / O POVO O Enem 2025 será realizado nos dias 9 e 16 de novembro

A edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa hoje, 9. No Ceará, 275.937 candidatos confirmaram as inscrições. Neste primeiro dia, os estudantes resolverão questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; além da redação.

O Estado tem a maior porcentagem de alunos concluintes de escolas públicas participando do Enem. São 104.250 candidatos que estão finalizando o terceiro ano do ensino médio na rede estadual, o que corresponde a 96,87% de todos os concluintes.

Em 2024, o Ceará registrou 100% dos estudantes concluintes do Ensino Médio na rede pública inscritos, conforme o Ministério da Educação (MEC). Se destacam também em número de concluintes inscritos Alagoas, com 92,84%; Goiás, com 91,49%; e Piauí, com 88,53%.

Dos estudantes cearenses que não terminarão o Ensino Médio em 2025, os treineiros, foram registradas 65.477 inscrições. Eles não poderão usar a nota para entrar na universidade, mas aproveitam a experiência para se preparar antes do ano de conclusão.

Candidatos do sexo feminino são predominantes no Ceará, representando 55,77% do todo. Estudantes pardos são a maioria, com 134 mil inscritos com gratuidade e 27 mil pagantes.

No Brasil, mais de 4,8 milhões de inscrições foram confirmadas, sendo mais de 1,8 milhão de alunos concluintes. No Paraná, provas foram suspensas na cidade de Rio Bonito do Iguaçu após o município ser devastado por um tornado.

Os portões dos locais de aplicação do exame abrem às 12 horas e se fecham às 13h. As provas começam às 13h30min e se encerram às 19 horas.

Em Fortaleza, farão a prova cerca de 92 mil candidatos. Para facilitar a chegada dos estudantes no local de prova, a Prefeitura de Fortaleza disponibiliza ônibus gratuitos nos dois domingos.

A medida também inclui o reforço da frota de coletivos em rotas estratégicas, com maior frequência nas linhas que servem maior concentração de escolas.

O metrô e o VLT também serão gratuitos nos dias de prova. Candidatos da Região Metropolitana de Fortaleza, Cariri e Sobral poderão se beneficiar da gratuidade.

