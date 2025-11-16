Ex-deputado e ex-vereador Augustinho Moreira morre aos 70 anos

Foto: Iana Soares/O POVO FORTALEZA, CE, BRASIL, 7-8-2013: Ex-deputado estadual Augustinho Moreira (PV) (Foto: IanaSoares/O POVO)

Morreu nesse sábado, 15, aos 70 anos o ex-vereador e ex-deputado estadual cearense Antônio Augusto Moreira e Silva, o Augustinho Moreira. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB) prestou condolências.

"Recebo com pesar a notícia do falecimento do ex-deputado estadual Augustinho Moreira. Sua trajetória na vida pública deixa um legado de serviço ao povo cearense. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que sentem sua partida", disse o deputado nas redes sociais.

Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, também se solidarizou com o falecimento do ex-político, destacando sua atuação no Pirambu.

"Recebi com pesar a notícia do falecimento do ex-deputado estadual e ex-vereador Augustinho Moreira, advogado e grande defensor do bairro Pirambu no Legislativo. Deixo meu abraço e meu carinho aos familiares, amigos e admiradores deste grande homem. Que Deus o receba", declarou em postagem.

Augustinho era filho de Agostinho Moreira, que exerceu o mandato de vereador cinco vezes chegado a presidir da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Filha de Agostinho, Lêda Moreira foi vereadora e deputada estadual entre 2003 e 2007.

Augustinho exerceu mandatos de vereador de Fortaleza entre 2001 a 2005, pelo PPB, hoje PP, e 2005 a 2009 pelo PSDB. Como deputado estadual atuou 2014 após dois mandatos pelo PV. Em 2024 ele foi candidato a vereador de Fortaleza tendo 2.174, mas não foi eleito.