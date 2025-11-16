Festival Zepelim se equilibra entre o local e o nacional em nova edição

Foto: Samuel Setubal ￼A dupla Anavitória foi atração estreante no Festival Zepelim

A quarta edição do Festival Zepelim se equilibrou entre novidades e o canto de velhos conhecidos do evento entre sábado, 15, e domingo, 16. Com o lema “Sonhe, sinta, seja”, a programação atraiu milhares de pessoas ao Marina Park Hotel neste fim de semana.

Fizeram parte do lineup artistas como Anavitória, FBC, A Cor dos Olhos, Lagum, Luísa Sonza, Marina Sena e Mateus Fazeno Rock. Neste ano, o festival apostou também em novas programações, como o palco Fortaleza É o Futuro (dedicado à cena local) e o Zep Club (voltado à cena eletrônica).

Quem abriu o novo palco foi a cantora cearense Camaleoa. “Estou muito feliz de ter inaugurado o palco Fortaleza é o Futuro fazendo pop, que é uma coisa que estou batalhando há tantos anos na Cidade. Espero que seja o começo de muitos shows. Espero fazer show no palco principal também. Essa com certeza é uma grande oportunidade - um grande sonho que eu tinha”, disse ao O POVO a artista.

No evento também foram registrados, porém, atrasos na programação, além de problemas técnicos e no som, como no show de Mateus Fazeno Rock, primeira atração do palco principal. Ele chegou a parar sua apresentação. Antes de se despedir, disse ao público que teve que cortar duas músicas do setlist devido à intercorrência.

Ao O POVO, o cearense destacou sua trajetória como uma jornada de “aprendizado, muita luta, conquista e batalhas”. Sobre os problemas em seu show, lamentou o ocorrido, principalmente pela preparação que teve com sua equipe para o evento: “Algumas coisas saíram do controle, mas tudo certo. Bola para frente. É mais um dia na nossa caminhada de trabalho”.

Momentos especiais também foram registrados de carinho do público com os artistas. Estreante no Zepelim, a dupla Anavitória ganhou de presente de fãs uma bandeira do estado do Ceará com fotos suas quando eram crianças. Elas agradeceram a recepção e destacaram o “calor” e a afetividade do público cearense.

Ao longo de 12 horas de programação, artistas diversos de diferentes gêneros musicais levaram aos fãs repertório que passeou do reggae (como o projeto Jah Van) ao pop. Em sua quarta edição, o Zepelim buscou integrar novidades e nomes já conhecidos para continuar seu espírito musical. (Colaborou Raquel Aquino)