Domingo terá ruas e avenidas bloqueadas em Fortaleza para prova internacional de ciclismo

Foto: Reprodução/ Pexels Fortaleza terá vias bloqueadas para realização da Giro D’Italia neste domingo

O trânsito em Fortaleza terá mudanças significativas na manhã deste domingo, 23, por conta da Giro D’Italia Ride Like a Pro, competição internacional de ciclismo que será realizada pela primeira vez na capital. As alterações começam cedo e afetam algumas das avenidas mais movimentadas da cidade. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que mobilizará cerca de 80 agentes e orientadores para organizar o fluxo e garantir a segurança dos ciclistas.

A operação tem início às 5h45, com o bloqueio parcial da avenida Santos Dumont, a partir da rua Oswaldo Cruz. A partir deste ponto, o trânsito passa a sofrer interrupções ao longo do trajeto que segue pelas avenidas Aldy Mentor e Clóvis Arrais Maia, rota que leva os atletas em direção a Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).



O retorno dos competidores está previsto para perto das 8h, quando será implantado tráfego compartilhado entre veículos e ciclistas na avenida Engenheiro Santana Júnior, até a avenida Dom Luís. O trecho seguinte, na avenida Desembargador Moreira, ficará exclusivo para a prova entre a Praça Portugal e a Beira-Mar, gerando bloqueio total.



Também estarão temporariamente interditadas as avenidas Abolição e Beira Mar, entre as ruas Oswaldo Cruz e Júlio Ibiapina. Conforme a AMC, a liberação dos cruzamentos ocorrerá gradualmente, à medida que os atletas avançarem, o que pode provocar lentidão principalmente durante a manhã.



Além das alterações já citadas por conta do evento, a Ciclofaixa de Lazer não funcionará neste domingo, voltando à rotina normal no dia 30 de novembro.



Sobre a prova



A prova chega a Fortaleza trazendo uma proposta voltada a ciclistas amadores que querem viver um pouco do clima da tradicional Giro d’Italia. Inspirado na corrida italiana, o evento mantém o foco no desafio físico e no espírito de competição justa, valorizando a resistência e o esforço que marcam a história do esporte.

Os participantes podem escolher entre três rotas — 56 km, 74 km ou 96 km — cada uma com níveis diferentes de inclinação e intensidade. Para a inscrição, foi obrigatório apresentar um atestado médico original no momento da retirada do kit atleta, comprovando que o esportista está apto a participar de uma prova de ciclismo. O documento precisa ser assinado e datado no ano do evento, com número de CRM do médico responsável.