Papa Leão XIV nomeia dois bispos auxiliares para Arquidiocese de Fortaleza

Foto: Reprodução redes sociais Arquidiocese de Fortaleza ￼PAPA Leão XIV nomeou dois bispos auxiliares para Arquidiocese de Fortaleza

O papa Leão XIV nomeou dois bispos auxiliares para a Arquidiocese de Fortaleza. O anúncio foi feito na manhã deste sábado, 29. Os nomeados são o monsenhor Antonio Carlos do Nascimento, do clero arquidiocesano da capital cearense; e o monsenhor Jânison de Sá Santos, que atualmente é subsecretário adjunto de Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, a comunidade católica da Capital estava sem arcebispos auxiliares desde julho de 2024. Arquidiocese destacou que a notícia foi recebida com alegria por dom Gregório Paixão.

Monsenhor Antonio Carlos



Nascido em 1972, em Fortaleza, monsenhor Antonio Carlos se formou em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), além de ter se graduado em Teologia, e ser mestre em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana.

Exerceu o cargo de vigário paroquial, por mais de uma década, sendo também professor de Direito Canônico e membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores, além de assessor canônico do Regional Nordeste.



Atualmente, exercia também a função de vigário paroquial na Paróquia Mãe Santíssima, sendo vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico Regional e de Apelação do Ceará. Após o anúncio, o monsenhor falou sobre sua nomeação e pediu orações.



“Recebo esta missão com humildade e com o coração disponível para servir ainda mais ao nosso povo. Peço que rezem por mim, para que, guiado pela proteção de Nossa Senhora, eu possa responder cada dia: secundum verbum tuum (Segundo Sua Palavra).”



Monsenhor Jânison de Sá



Nascido em 1969, monsenhor Jânison de Sá possui um currículo extenso de serviço pastoral e acadêmico. Ele é doutor em Teologia Catequética pela Pontifícia Universidade Salesiana, em Roma.

Sua experiência no Brasil abrange atuação como assessor da Comissão Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), reitor de seminário, professor em diversas instituições de ensino, pároco e coordenador de catequese. Ele também participou de equipes de animação do Sínodo.



Preside a Sociedade Brasileira de Catequetas, disciplina teológica que estuda e aprofunda a prática da catequese. Antes de sua nova designação, monsenhor Jânison de Sá já colaborava com a CNBB, sediada em Brasília, trabalhando especificamente na Subsecretaria de Pastoral. E atualmente é presbítero da Diocese de Propriá (SE).



Janison também falou sobre sua nomeação. “Recebi o comunicado com temor e tremor, mas confiando na graça de Deus”, declarou. “Vou com o coração aberto e com o desejo de aprender, conviver, escutar e dar minha contribuição, buscando sempre a fidelidade ao Evangelho”.

