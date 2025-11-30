Vestibular Uece 2026.1: segunda fase começa neste domingo, 30

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Uece espera 10.881 candidatos, que irão disputar as 2.880 vagas disponíveis. Aplicação da segunda fase da prova continuará na segunda-feira, 1º

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realiza, neste domingo, 30, e na segunda-feira, 1º, a segunda fase do vestibular 2026.1 para ingresso nos cursos de graduação da instituição.

As provas são aplicadas das 9 às 13 horas em ambos os dias, mas recomenda-se aos candidatos que compareçam ao local de aplicação com uma hora de antecedência, às 8 horas.

Segundo a instituição, são esperados 10.881 candidatos nas onze cidades que farão a aplicação do exame, que disputarão as 2.880 vagas disponíveis.

Na segunda fase do certame, os vestibulandos farão quatro provas, sendo uma de Redação e três específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.

Por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), a Uece liberou o Cartão de Informação com o local de prova na terça-feira, 25. Para acessar, clique aqui.

A instituição possui campi localizados nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá.

Todos os onze municípios estarão aplicando o exame a partir deste domingo, 30.

Relembre como foi a primeira fase do vestibular da Uece 2026.1

Ao todo, mais de 44 mil candidatos iniciaram a disputa pelas 2.880 vagas distribuídas em 86 cursos de licenciatura e bacharelado, nos turnos diurno e noturno.

A primeira fase do exame foi aplicada em 71 locais de prova, abrangendo 11 cidades do Ceará.

A prova de conhecimentos gerais foi composta por 85 questões objetivas, englobando as áreas de ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens e códigos.

A aplicação da prova teve início às 9 horas, e os candidatos puderam deixar a sala após duas horas de exame, com horário limite até às 13 horas.