Elmano cobra aprovação do PL Antifacção e faz balanço da gestão

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), falou sobre a expectativa da aprovação do Projeto de Lei Antifacção pelo Congresso Nacional e admitiu "frustração" com o adiamento da pauta, que voltará a ser discutida apenas em 2026. O comentário do petista ocorreu no último sábado, 20, no Palácio da Abolição, onde o governador reuniu o secretariado para realizar balanço anual da gestão.

Ao ser indagado sobre segurança, Elmano cobrou que o PL Antifacção seja aprovado já no começo do ano que vem. “Espero que, bem no começo do ano, o Congresso possa aprovar a lei antifacção. Tenho até uma certa frustração, porque eu esperava que pudesse votar isso agora. Eu queria muito poder virar o ano tendo uma lei moderna e atualizada no enfrentamento às facções. Não conseguimos o acordo para votar no Congresso no final do ano e eu espero que na abertura dos trabalhos a gente tenha no país uma lei antifacção que nos permita enfrentar a facção com a lei”, cobrou.

A medida já foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. No entanto, houve alteração no texto, que voltou para análise dos deputados antes da sanção presidencial. Na última segunda-feira, 15, após reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), líderes partidários informaram que as votações do PL Antifacção e da PEC da Segurança seriam adiadas para 2026.

Elmano ainda considerou a importância da medida para evitar que alguns casos ocorram, citando a soltura de um chefe de organização criminosa. “Para que não aconteça o que aconteceu esses dias, um comandante de uma facção, absolutamente perigoso, ser solto por uma decisão do Judiciário em Brasília, sabendo todos nós, sabendo a polícia, sabendo a Justiça, sabendo o Ministério Público, que é uma pessoa absolutamente perigosa e agora está solto", argumentou.

Além de comentar sobre a segurança pública, Elmano mencionou ações da gestão em diferentes áreas. O petista avaliou com otimismo o cenário econômico do Ceará. “Estamos alcançando um número acima de 160 mil empregos de saldo positivo, com um crescimento econômico acima da média nacional, chegando quase ao dobro e com investimento público da ordem de R$ 4,7 bilhões”, disse.

O gestor também destacou o processo de interiorização da saúde, mencionando a ampliação de serviços, inauguração de hospitais e o andamento de obras. “Temos o Hospital de Acaraú fazendo cirurgias que antes não fazia. Estamos já funcionando o Hospital de Itapipoca. Temos o Hospital Universitário funcionando, o maior hospital público do Estado. Estamos a pleno vapor com previsão de entrega do Hospital de Crateús em junho de 2026; e já estão em obras o Hospital de Baturité e o Hospital de Iguatu”, detalhou.



Na educação, segundo o governador, quase 50 mil estudantes da rede pública estadual ingressaram na universidade. Além disso, destacou a expansão do campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) em diferentes localidades. Elmano também comentou sobre a operação-teste da Ferrovia Transnordestina, realizada na última sexta-feira, em um trajeto experimental entre Bela Vista (PI) e Iguatu, no centro-sul do Ceará. O petista ainda relembrou a inauguração do polo automotivo de Horizonte e o investimento na construção do data center do Tik Tok.

A reunião de secretariado contou com a presença de titulares das pastas. Entre os presentes estiveram a vice-governadora Jade Romero (MDB), secretária da Proteção Social; o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira; o secretário do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho (PSD); o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, entre outros.

Espera-se que parte do secretariado deixe o comando das pastas nos próximos meses, para concorrer a cargos eletivos no ano que vem. De acordo com o governador Elmano, as trocas devem ocorrer entre o final de março e início de abril de 2026.