Psol anuncia pré-candidatura de Jarir Pereira ao Governo do Ceará

Foto: Tim Oliveira Jarir Pereira é professor da rede estadual de ensino, integrante da direção do sindicato APEOC e membro da executiva do partido

O Psol divulgou ontem, 20, pré-candidatura própria para a eleição ao Governo do Ceará em 2026. O nome escolhido para representar o partido na disputa do ano que vem é o professor Jarir Pereira (Psol). De acordo com nota assinada por Alexandre Uchoa, presidente do Psol Ceará, a escolha ocorreu em uma reunião ordinária realizada com os dirigentes da sigla no último dia 19.

Jarir é professor da rede estadual de ensino há mais de dez anos, integrante da direção do sindicato Apeoc, que representa a categoria, e membro da executiva do partido. A primeira coletiva de imprensa com o pré-candidato deverá ser realizada em breve: "para iniciar o diálogo com os veículos de comunicação e com a população cearense", destaca a legenda.

Atualmente, o partido apoia o PT tanto em nível federal quanto estadual, com Adelita Monteiro (Psol) integrando o governo Elmano como titular da Secretaria da Juventude. Em 2022, o Psol chegou a encaminhar Adelita como nome para o governo, mas decidiu apoiar Elmano, que venceu a disputa em 1º turno.

Nas eleições de 2024, o Psol também lançou candidatura própria para prefeito de Fortaleza, com Técio Nunes (Psol), que obteve cerca de 9 mil votos. Atualmente, Técio integra a gestão do prefeito da Capital, o petista Evandro Leião.