Trabalhadores dos Correios estão em greve no Ceará por reajuste salarial

Foto: FCO FONTENELE / O POVO Trabalhadores dos Correios estão em greve em nove estados, inclusive no Ceará

Funcionários dos Correios em nove estados, incluindo o Ceará, estão em greve desde a última quarta-feira, 17. A decisão foi tomada após a categoria discordar de algumas medidas adotadas pela empresa, afora a falta de um acordo para o reajuste dos salários.



Além do Ceará, a paralisação acontece nos seguintes estados: Paraíba, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dos 36 sindicatos que representam os colaboradores da empresa, 24 não aderiram ao movimento.

O POVO entrou em contato com a assessoria da estatal para entender como a greve deve impactar na entrega de encomendas no Ceará. No entanto, as perguntas não foram respondidas. Em nota, os Correios afirmam que as agências permanecem abertas para atendimento ao público e as entregas estão sendo realizadas em todo o país.

Na última quarta-feira, 17, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), apresentou uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), com duração de dois anos. A proposta visa preservar os benefícios.”

Nos últimos anos, os Correios passam por uma crise financeira, com sucessivos déficits. Para equilibrar as contas, o Tesouro Nacional concedeu empréstimo de R$ 12 bilhões. O empréstimo deverá ser pago no prazo de 15 anos, com três anos de carência para juros e amortização. Em 2024, os Correios teve prejuízo de R$ 2,6 bilhões.