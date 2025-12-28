Logo O POVO+
Morre Marco Antônio Moura, fundador dos supermercados Lagoa, aos 82 anos
DOM

Morre Marco Antônio Moura, fundador dos supermercados Lagoa, aos 82 anos

Causa da morte do empresário ainda não foi divulgada oficialmente pela família; Marco Antônio deixa uma esposa e três filhos
Foto: Reprodução/Redes Sociais ￼MORTE foi confirmada pela rede de supermercados através do Instagram

O empresário Marco Antônio Moura, fundador dos supermercados Lagoa, morreu nessa sexta-feira, 26, aos 82 anos de idade. O óbito foi confirmado pela rede de estabelecimentos nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

O velório e sepultamento do empresário foram realizados ainda na sexta-feira, com os familiares. Marco Antônio deixa a esposa e três filhos.

Nascido em São Paulo, Marco chegou à Fortaleza no ano de 1989, com o objetivo de recomeçar sua trajetória profissional. Às margens da Lagoa da Parangaba criou a primeira sede da rede de supermercados, que hoje conta com 12 lojas só no Ceará.

Em nota divulgada nas redes sociais, Marco foi lembrado por seu jeito acolhedor, sorriso fácil e visão de futuro, que marcaram o Grupo Lagoa.

"Obrigado, Marcão, por tudo o que você construiu e o que nos ensinou. Você permanece vivo em nossos corações, enquanto sua história seguirá inspirando o nosso caminho", conclui o texto.

Também através das redes sociais, a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) prestou condolências aos familiares e amigos de Marco, lembrando a liderança demonstrada pelo empresário ao longos das mais de três décadas em que esteve à frente da rede de supermercados.

"Neste momento de dor, a Acesu se solidariza com familiares, amigos, colaboradores e todos que tiveram o privilégio de conviver com Marcão, desejando força, conforto e serenidade para atravessar essa perda irreparável", diz.

