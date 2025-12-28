Morre Marco Antônio Moura, fundador dos supermercados Lagoa, aos 82 anos

Foto: Reprodução/Redes Sociais ￼MORTE foi confirmada pela rede de supermercados através do Instagram

O empresário Marco Antônio Moura, fundador dos supermercados Lagoa, morreu nessa sexta-feira, 26, aos 82 anos de idade. O óbito foi confirmado pela rede de estabelecimentos nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

O velório e sepultamento do empresário foram realizados ainda na sexta-feira, com os familiares. Marco Antônio deixa a esposa e três filhos.

Nascido em São Paulo, Marco chegou à Fortaleza no ano de 1989, com o objetivo de recomeçar sua trajetória profissional. Às margens da Lagoa da Parangaba criou a primeira sede da rede de supermercados, que hoje conta com 12 lojas só no Ceará.

Em nota divulgada nas redes sociais, Marco foi lembrado por seu jeito acolhedor, sorriso fácil e visão de futuro, que marcaram o Grupo Lagoa.

"Obrigado, Marcão, por tudo o que você construiu e o que nos ensinou. Você permanece vivo em nossos corações, enquanto sua história seguirá inspirando o nosso caminho", conclui o texto.

Também através das redes sociais, a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) prestou condolências aos familiares e amigos de Marco, lembrando a liderança demonstrada pelo empresário ao longos das mais de três décadas em que esteve à frente da rede de supermercados.

"Neste momento de dor, a Acesu se solidariza com familiares, amigos, colaboradores e todos que tiveram o privilégio de conviver com Marcão, desejando força, conforto e serenidade para atravessar essa perda irreparável", diz.