Passagens para os destinos mais procurados no Carnaval podem passar de R$ 5 mil

Quem pretende passar o Carnaval nos destinos mais procurados do País, mas ainda não comprou as passagens, vai precisar preparar o bolso. Levantamento feito pelo O POVO mostra que o preço das passagens aéreas saindo de Fortaleza, em alguns casos, ultrapassa R$ 5 mil, enquanto que as de ônibus interestaduais podem passar de R$ 1,4 mil.

O POVO consultou passagens de ida e volta nos dias 10 e 14 de fevereiro, respectivamente, sendo considerado o menor valor apresentado, incluso as taxas. A pesquisa foi realizada em 18 de janeiro, entre 10h30min às 11h, na plataforma Clickbus e nos sites de cada companhia aérea.

O trecho aéreo que sai de Fortaleza para Jericoacoara registrou o maior valor dentre os consultados, com custo de R$ 5.082,20 na companhia Gol. A Latam e a Azul não dispunham de voos no período pesquisado para os locais. Aos que optarem pelo ônibus, o custo seria de R$ 302,61 pela empresa Guanabara.

Já na rota de Fortaleza a Recife o valor máximo da passagem aérea ficou em R$ 4.560,05 na companhia Gol; seguida pela Azul, com R$ 3.443,95; e Latam, R$ 2.246,15. Ao passo que a Guanabara, de ônibus, teve um preço de R$ 530,87.

O trajeto de Fortaleza a Salvador pode ser feito via terrestre com R$ 736,95 na Guanabara. No céu, a opção mais barata é com a Latam (R$ 2.742,92), depois Azul (R$ 3.202,82) e Gol (R$ 3.314,82).

Ida e volta para o Rio de Janeiro, com saída da capital cearense, fica por R$ 1.463,58 de ônibus Guanabara. De avião, a Azul tem opção de R$ 2.176, a Latam de R$ 2.249,85 e a Gol de R$ 2.867,49.

Inflação de passagens aéreas é alta

No Brasil, a inflação acumulada da passagem aérea subiu 47,24% no ano de 2023, a de ônibus intermunicipal em 5,12% e a de ônibus interestadual, 3,88%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O economista e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Alberto Ajzental, esclareceu que o aumento nos valores das passagens aéreas, principalmente em 2023, não está somente vinculado ao preço do querosene de aviação (QAV), como comumente é dito.

O especialista detalhou que o período da pandemia de covid-19 fez muitas companhias aéreas adquirirem dívidas, pois as pessoas não viajavam. Desde então, houve um crescimento da demanda, o que levou os custos para cima ao se somar a necessidade de recuperar as margens de lucro.

O economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fabio Bentes, compartilha da visão. “A perspectiva é que o preço das passagens aéreas continue elevado até fevereiro ou março, devido ao período de alta temporada e ao crescimento do setor de turismo nos últimos meses.”

Regulação de preços

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou ao O POVO que o atual marco regulatório do setor aéreo, no que diz respeito às tarifas aéreas praticadas, estabelece o regime de liberdade tarifária, instituído pela Lei nº 11.182, de 2005.

“Não compete ao órgão regulador a definição das tarifas praticadas, tampouco o estabelecimento de parâmetros ou expectativas a respeito das tarifas futuras”, acrescentou. As companhias aéreas, dessa forma, podem exercer a prática de livre mercado.

Em relação aos preços dos ônibus interestaduais, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) disse à reportagem que não regula preços. As empresas têm liberdade de definir suas tarifas ao se basear no Artigo 54 da Resolução ANTT 4.770/15.

“Mesmo assim, a ANTT pode intervir no mercado com o objetivo de impedir abusos de direito ou infrações contra a ordem econômica, inclusive estabelecendo obrigações específicas para a autorização. Além disso, constitui infração contra a ordem econômica, independentemente de culpa, o aumento arbitrário dos lucros”, afirmou.

Já as viagens intermunicipais têm seus preços estabelecidos pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) por meio de um cálculo que considera o coeficiente tarifário quilométrico multiplicado pela distância da linha em quilômetros.



