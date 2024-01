Fortaleza tem gasolina mais cara entre as capitais do Nordeste

Foto: FCO FONTENELE No Brasil, o preço médio de revenda da gasolina comum foi de R$ 5,58

Fortaleza é a capital com o preço médio de revenda da gasolina comum mais caro do Nordeste, no valor de R$ 5,96 por litro. Os dados são do último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente à semana dos dias 14 a 20 de janeiro.

Dentre 44 postos de combustíveis pesquisados na capital cearense, o preço mínimo de revenda era de R$ 5,63 e o máximo de R$ 5,99.

A média de valores em Fortaleza superou, inclusive, a do Ceará (R$ 5,90), em meio a 138 estabelecimentos consultados.

Houve ainda uma leve queda em relação ao preço da semana anterior, entre 7 a 13 de janeiro, quando Fortaleza registrou uma média de R$ 5,97, enquanto o Ceará permaneceu estável em R$ 5,90.

Veja os preços médios encontrados nas capitais do Nordeste

Fortaleza, Ceará: R$ 5,96 Natal, Rio Grande do Norte: R$ 5,79 Aracaju, Sergipe: R$ 5,76 Salvador, Bahia: R$ 5,62 Maceió, Alagoas: R$ 5,49 Recife, Pernambuco: R$ 5,48 João Pessoa, Paraíba: R$ 5,47 Teresina, Piauí: R$ 5,16 São Luís, Maranhão: R$ 4,96

Entre as capitais brasileiras, Fortaleza ocupa a terceira colocação mais cara, empatada com a cidade de Curitiba, no Paraná. Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) estão nos primeiros lugares, respectivamente, com R$ 6,61 e R$ 6,48.

Já no Brasil o preço médio de revenda foi de R$ 5,58, com o mínimo de R$ 4,58 e o máximo de R$ 7,99 entre 4.620 postos visitados.

Veja as 10 capitais do Brasil com maior preço médio da gasolina

Rio Branco (AC): R$ 6,61 Porto Velho (RO): R$ 6,48 Fortaleza (CE): R$ 5,96 Curitiba (PR): R$ 5,96 Goiânia (GO): R$ 5,92 Boa Vista (RR): R$ 5,89 Florianópolis (SC): R$ 5,88 Natal (SC): R$ 5,79 Aracaju (SE): R$ 5,76 Salvador (BA): R$ 5,62

Ceará tem gasolina mais cara do Nordeste e terceira do Brasil

No Brasil, o preço médio de revenda da gasolina comum foi de R$ 5,58. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ceará também foi o primeiro estado do Nordeste e o terceiro do Brasil com preço médio de revenda da gasolina comum mais caro, no valor de R$ 5,90 o litro. Em primeiro lugar, está o Acre — com R$ 6,74 —, seguido por Rondônia — com R$ 6,40.

O preço mais baixo de revenda encontrado nos postos de gasolina do Estado foi de R$ 5,34 e o mais caro de R$ 6,24.

Veja os 10 estados com maior preço médio da gasolina

Acre: R$ 6,74 Rondônia: R$ 6,40 Ceará: R$ 5,90 Roraima: R$ 5,89 Rio Grande do Norte: R$ 5,81 Bahia: R$ 5,80

Paraná: R$ 5,77

Santa Catarina: R$ 5,74

Goiás: R$ 5,73

Amazonas: R$ 5,72

Itapipoca tem gasolina com preço médio mais caro do Ceará

Itapipoca é a cidade cearense que revende o litro da gasolina mais caro, no valor médio de R$ 6,21, com o mínimo em R$ 6,12 e o máximo em R$ 6,24 dentre os locais consultados.

Em seguida, estão Limoeiro do Norte (R$ 5,98), Iguatu (R$ 5,97), Maracanaú (R$ 5,97) e Fortaleza (R$ 5,96). Veja lista detalhada abaixo.

Veja as 10 cidades cearenses com maior preço médio da gasolina

Itapipoca: R$ 6,21

Limoeiro do Norte: R$ 5,98

Iguatu: R$ 5,97

Maracanaú: R$ 5,97

Fortaleza: R$ 5,96

Icó: R$ 5,95

Quixadá: R$ 5,89

Sobral: R$ 5,87

Canindé: R$ 5,86

Caucaia: R$ 5,77

Preço médio do gás de cozinha no Ceará é menor que no Brasil

O preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido popularmente como gás de cozinha, negociado no Ceará, a R$ 99,66, está abaixo da média nacional: R$ 100,91. Este também é o caso de Fortaleza, que registrou R$ 99,22.

O Estado ocupa a nona posição entre os valores mais baixos do GLP, sendo o quinto da região Nordeste. Confira a lista detalhada abaixo.

Veja os 10 estados com menor preço médio de GLP

Pernambuco: R$ 86,98

Rio de Janeiro: R$ 91,56

Alagoas: R$ 92,06

Distrito Federal: R$ 93,55

Piauí: R$ 94,92

Espírito Santo: R$ 96,30

Paraná: R$ 97,68

Sergipe: R$ 97,95

Ceará: R$ 99,66

Goiás: R$ 100,53

O preço mínimo de revenda era de R$ 81,99 e o máximo de R$ 122,00 entre 96 postos de combustíveis pesquisados no Estado; enquanto a média nacional teve mínima de R$ 67,00 e máxima de R$ 154,00, com 4.651 locais consultados.

Na semana anterior, de 7 a 13 de janeiro, o preço médio do GLP no Brasil era de R$ 100,93. Resultado pouco acima do atual.

O Ceará, por outro lado, apresentava um resultado inferior, com média de R$ 98,91 no período.

Fortaleza também teve uma média mais baixa na semana passada, com o gás de cozinha saindo a R$ 97,35.

Postos de Russas vendem gasolina mais barata do Ceará após pressão de mercado



A maioria dos postos de combustíveis de Russas, a 166 quilômetros de Fortaleza, passou a vender a gasolina comum mais barata do Ceará, a R$ 4,98.

O movimento foi culminado após um novo posto começar a negociar com valores abaixo do mercado na cidade.

Uma moradora de Russas consultada pelo O POVO declarou que o preço do combustível custava R$ 5,99 na maior parte dos postos da cidade antes. Com a chegada da concorrência, os valores foram diminuindo.

“O pessoal aqui já tinha reclamado até Câmara dos Vereadores que a gasolina baixava em todo canto menos aqui”, destacou.

Mudanças no Pix em 2024: Dei Valor mostra o que está previsto

Mais notícias de Economia