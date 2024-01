UFC firma acordos para iniciar projeto do Campus Iracema

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará Acordo possibilita a instalação do Campus Iracema no local onde ficaria o Acquario

Foi confirmada a transferência do terreno onde seria construído o Acquario Ceará para posse da Universidade Federal do Ceará (UFC). Conforme anunciado no último dia 29 de dezembro, no local será construído o Campus Iracema.

Os extratos de protocolos de intenções assinados por UFC, Governo do Ceará, Departamente Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs) e Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 26. (Veja abaixo o que terá no projeto em relação ao turismo)

O protocolo de intenções assinado com entre UFC e SPU prevê a cessão do terreno do Acquario, enquanto que a cooperação com o Governo do Ceará dará início à doação das benfeitorias já realizadas no local, que abrigará a nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).

Conforme apresentado pelo reitor da UFC, Custódio Almeida, a nova estrutura, além do centro de estudos e pesquisas, contará com espaços de visitação do público, inclusive com projeto de instalação de um aquário digital.

Atualmente, o Labomar abriga os cursos de graduação em Oceanografia e Ciências Ambientais, além do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, e vários laboratórios, que atendem às atividades de pesquisa, extensão e ensino.

Com a transferência para o futuro Campus Iracema, pelo menos duas novas graduações estão previstas: Turismo Ecológico e Meteorologia.

Ao O POVO, o reitor destaca que, a partir da publicação no DOU, a UFC poderá dar início às ações necessárias à execução da obra, como contratação de vistoria, sinalização da presença da Universidade na área, preparação dos projetos para licitação, limpeza e organização do espaço para as intervenções físicas.

"Enquanto isso, um grupo de professores e cientistas de Tecnologia da Informação continua trabalhando forte no Projeto do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), que também será implantado naquela área. Em breve, o Campus Iracema será uma realidade em Fortaleza", afirma o reitor, lembrando do compromisso feito com o Ministério da Educação para que a obra seja considerada prioritária.



A perspectiva é de que o novo Campus Iracema seja enquadrado nos projetos beneficiados com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Saiba o que terá no Campus Iracema, antigo Acquario Ceará

No projeto, há uma mudança de sair de um aquário molhado para um centro tecnológico.

"Sou ambientalista. Sou contra peixe preso em aquário, no máximo para pesquisa que é o objetivo do Labomar, mas não para entretenimento", defendeu o reitor da UFC.

Além disso, Custódio Almeida explicou que está sendo estudada a possibilidade de fazer transmissões ao vivo diretamente do fundo do mar para telas. O objetivo é utilizar tudo o que for possível de energias renováveis.

Também serão apresentadas visualizações de ecossistemas marinhos atuais,

Simulações de ecossistemas extintos (Cretáceo da Chapada do Araripe),

Exposições de fósseis do acervo da UFC,

Descobertas arqueológicas e apresentação sobre astronomia,

Outra novidade é uma sala de cinema,com capacidade para 100 lugares,

Ela será equipada com projetos de estereoscópio/3D e com Dolby,

Fora o espaço com Anfiteatro, que terá 300 lugares para formação de discentes, docentes, técnico-administrativos e comunidade do entorno do Campus Iracema-UFC.

Espaços para exibição e manipulação de réplicas físicas de animais e fósseis também estarão disponíveis, assim como o uso da aprendizagem por experiência (experiential learning) e exposição de fotografias táteis.

