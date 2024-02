Comunidade de Jericoacoara fala em abandono atual do Parque e celebra concessão

Foto: CLEISON SILVA/ESPECIAL PARA O POVO Parque Nacional de Jericocoara (CLEISON SILVA/ESPECIAL PARA O POVO)

A confirmação da concessão do Parque Nacional de Jericoacoara para o Consórcio Dunas por R$ 61 milhões pelos próximos 30 anos gera expectativas positivas na comunidade local. Guias turísticos, transportadores e trabalhadores da vila são os mais animados e relatam um abandono atual da região.

Por enquanto, as informações que eles possuem são restritas ao que há no edital e o que é repassado pelas gestões municipais, especialmente de Jijoca de Jericoacoara. Conforme O POVO apurou, a nova concessionária deve iniciar sua operação no local em março.

A perspectiva de investimentos na manutenção do Parque Nacional de Jericoacoara foi o principal item assinalado pelas fontes que O POVO conversou. A sensação deles é a de que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) não fazia uma boa gestão do equipamento.

Ana Joyce Alves, vice-presidente do Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara, reclama que há muito lixo nas dependências do Parque e que o tráfego de veículos nos períodos de chuva é praticamente impossível nas atuais vias.

Por isso, há um processo de degradação promovido pelos motoristas dos carros, que buscam abrir novos caminhos, degradando mais áreas do Parque.

"Pelo que observo, (o ICMBio) foca muita atenção na questão de fiscalizar o transportes de turismo, bugs, quadriciclos, mas esquece um pouco do próprio parque, dos animais que vivem dentro do Parque. Havia tantos bichos que víamos antes, como tartarugas, que não vemos mais", relata.

Parque Nacional de Jericocoara

Joyce ainda conta que recentemente visitou o Parque Nacional de Ubajara e ficou impressionada pela organização. Ela diz que espera que a nova concessionária consiga recuperar Jeri e elevar o padrão.

Quem também espera que haja melhores condições de trabalho no espaço são os transportadores que trabalham com os turistas que visitam a região. O edital de concessão prevê que os trabalhadores que já atuam no Parque permaneçam com a permissão.

Isso estimula os mais de 450 motoristas de táxis, bugs e caminhonetes de transportes de turistas que trabalham naquela região. De acordo com Daniel Souza "Preá", da Associação Comunitária dos Moradores do Preá, as perspectivas de negócios são animadoras.

Ele conta que muitos moradores da região deixaram suas profissões para trabalhar no transporte de turistas. Hoje, a oferta é grande e todos esperam pelo aumento da demanda, o que pode acontecer caso as previsões apresentadas após a concessão se concretizem.

"Com esse investimento os motoristas vão rodar mais tranquilos, rodar mais dias na semana - porque temos caso de bugueiro, caminhonete que só roda uma ou duas vezes. O crescimento do número de visitantes, vamos ter mais trabalho e renda", afirma.

Bárbara Matos, gerente de estruturação e gestão de parcerias em parques do Instituto Semeia, destaca a participação da instituição no formulação do edital a partir do diálogo com a comunidade local.

A partir da projeção de crescimento do número de visitantes, Bárbara destaca que a perspectiva de melhor gestão, com controle de acesso, deve preservar o destino, impedindo a degradação ambiental.

"O projeto é bem positivo quando propõe o acesso de maneira controlada e ordenada, ainda que se busque o aumento da visitação, porém uma visitação consciente, de forma que o Parque e as comunidades do entorno sejam beneficiadas", completa.

Quem venceu a concessão?

O consórcio é formado pelas empresas Construcap

e pelo Grupo Cataratas. O consórcio ainda vai assinar contrato para que os prazos do leilão comecem a valer.

Quanto tempo vai durar?

Concessão por 30 anos

Investimento

Serão investidos cerca de R$ 116 milhões em infraestruturas diversas no parque, e mais cerca de R$ 990 milhões na operação ao longo da vigência do contrato, que será de 30 anos

Unidades de conservação

O edital estabelece a criação de um mosaico de unidades de conservação na região de Jericoacoara, a ser formado pelo Parque Nacional, APA Estadual da Lagoa de Jijoca e APA Municipal da Tatajuba, cujas ações gerenciais e de implementação poderão ser objetos da destinação dos recursos dos encargos de responsabilidade socioambiental previstos no contrato de concessão

O que inclui a concessão?

Os bens incluem todas as edificações, instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios e estruturas de modo geral lá existentes, assim como todos os demais bens necessários à operação e manutenção do objeto

Vai ser cobrado ingresso?

A concessionária pode cobrar ingresso, mas o edital estabelece valores máximos no caso de cobrança. Confira abaixo:

Quando pode custar o ingresso*?

do 1º ao 12º mês: R$ 50,00;

do 13º ao 24º mês: R$ 70,00;

do 25º ao 36º mês: R$ 90,00;

do 37º ao 48º mês: R$ 110,00; e

do 49º mês até o final da concessão: R$120,00.

*Valores são os máximos permitidos pelo contrato de concessão, podendo ser menores.

Quem não vai pagar ingresso*?



Moradores, frequentadores e trabalhadores da Vila de Jericoacoara;

Moradores dos municípios de Camocim, Jijoca de Jericoacoara e Cruz, devidamente cadastrados e identificados;

Crianças com até 6 anos de idade;

Estudantes e professores, para a realização de atividades de ensino e educação

ambiental;

ambiental; Pesquisadores regularmente autorizados no exercício da atividade de pesquisa;

Guias de turismo, devidamente regularizados pelo Ministério do Turismo, no exercício

de suas atividades profissionais ;

Guias de turismo, devidamente regularizados pelo Ministério do Turismo, no exercício de suas atividades profissionais ; Condutores de visitantes cadastrados e autorizados de acordo com os critérios

estabelecidos em Portaria específica da unidade de conservação, respeitadas as normas do ICMBio;

estabelecidos em Portaria específica da unidade de conservação, respeitadas as normas do ICMBio; Pessoas regularmente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do

Governo Federal (CadÚnico);

*Limitada a 300 usuários por dia.

Promoções

A concessionária pode criar categorias diferentes de ingressos, oferecer descontos, isenções e até não exigir o pagamento para determinadas áreas do Parque.

A entrada dá direito a quê?

Os ingressos dão direito à entrada no Parque, incluindo acesso às trilhas para caminhadas e contemplação, bem como às edificações públicas do Centro de Visitantes, receptivos, banheiros, lanchonetes, restaurantes e demais, além de ser vedada a cobrança de qualquer valor adicional pelo acesso.

Tem mais cobranças?

Sim! Atualmente, o turista já paga uma Taxa de Turismo Sustentável (TTS). A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara congelou o valor em R$ 41,50 válidos por dez dias, além de R$ 4,15 por dia caso este período seja ultrapassado. A partir da concessão da concessionária irá recolher a TTS junto com o ingresso. O ingresso vai para a empresa e a taxa de turismo para o Município.

VEJA INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS



Bilheterias e controle de acesso



A concessionária deverá implantar infraestrutura de bilheteria e controle de acesso facilmente identificável, no mínimo, na área de visitação do Preá, nos postos de informação e controle do Mangue Seco e Lagoa Grande e no posto de informação e controle móvel do Guriú.



Conexão à internet

A concessionária deve disponibilizar internet Wi-Fi gratuita em seis pontos do Parque: Centro de Visitantes do Preá, Centro de Visitantes do Serrote, Área de Apoio da Árvore da Preguiça, Área de Apoio da Praia do Serrote, Área de Apoio a visitação do Cavalo Marinho e Área de Apoio a visitação da Pedra Furada.



Alimentação e Comércio

Também está prevista a construção de estrutura de oferta de alimentação em pelo cinco pontos do parque. Além de espaços para atividades de venda e exposição do artesanato local, souvenir, livros e outros, com prioridade a comerciantes locais



CRONOGRAMA

A concessionária tem o prazo de 18 meses para cercar e delimitar todo perímetro do Parque, após a assinatura do contrato.

Já a requalificação dos edifícios existentes tem o prazo de 36 meses para conclusão.



A implantação dos novos polos e áreas de visitação devem estar entregues em até 18 meses.

Ainda estão previstas construções, reformas e demolições em estruturasjá existentes no Parque, como a sede do ICMBio no espaço.



A nova gestora do Parque também deve entregar em até seis meses o plano de implantação, de comunicação e identidade visual, além de gestão e operação.

Fonte: ICMBio