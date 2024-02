Obras em espigão da Beira Mar começam até junho, confirma Beach Park

Foto: FCO FONTENELE Espigões devem receber investimentos de R$ 29,5 milhões em melhorias urbanísticas

As obras para instalação de atrações turísticas nos espigões da avenida Beira-Mar devem iniciar até o fim do semestre. A confirmação foi dada pelo CEO do grupo Beach Park, Murilo Paschoal.

Atualmente, o projeto é analisado por órgãos ambientais para que a obra seja licenciada e inicie.

"Já demos entrada em todo processo de licenciamento e estamos aguardando a licença. Em paralelo fizemos revisões do projeto, o que é natural, e aí estamos avançando neste sentido", afirma o CEO do grupo Beach Park ao O POVO.

Murilo destaca que o cronograma das obras nos espigões deve ser acelerado e que a entrega vai ocorrer até o fim do ano.

O grupo Beach Park faz parte do Consórcio Píer Beira-Mar junto do Grupo Social Clube (dono de restaurantes como Santa Grelha). O contrato de concessão foi assinado em agosto de 2023.

OUTRA novidade é um carrossel para a área dos espigões

A previsão inicial para início das obras - na época do anúncio da parceria público-privada - era de que a primeira fase de obras fossem iniciadas logo nas primeiras semanas de 2024 e finalizadas por volta de agosto.

Naquela oportunidade, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), exaltou o projeto e o seu casamento com o entorno, do projeto "Beira-Mar de Todos". Segundo Sarto, com os espigões se transformando em píers, a orla de Fortaleza será a "mais bonita do Brasil".

"Vamos, com o Grupo Beach Park e com o Social Clube, adicionar gastronomia, convívio e estamos desenvolvendo esportes náuticos, para canoagem e nadadores (também na região)", afirmou.



De acordo com o edital, o consórcio deverá investir R$ 29,5 milhões em melhorias urbanísticas nos espaços, mas o acesso aos equipamentos deverá permanecer gratuito.

De outorga, os vencedores pagaram total de R$ 5,9 milhões à Prefeitura de Fortaleza. O Consórcio Píer Beira-Mar terá o direito de gestão do espaço pelos próximos 16 anos.



Dentre as melhorias previstas na estrutura dos espigões está o alargamento dos espigões, por meio de estruturas em balanço.

Apesar da entrada gratuita, os novos espigões contarão com estabelecimentos, como lojas, quiosques, bares e restaurantes. Também é previsto que existam espaços para eventos e de publicidade.

As reformas devem permitir a abertura de aproximadamente 300 vagas de emprego em cada píer.

Segundo a apresentação feita pelo Consórcio, a nova estrutura arquitetônica será inspirada na Belle Époque, das décadas de 1920 e 1930 e na história de Fortaleza, seguindo o padrão de pontos símbolos do Município, como o Theatro José de Alencar, Ponte dos Ingleses e Passeio Público.

Ainda estão previstos diferenciais exclusivos para cada píer. No Píer Náutico é pensada uma experiência submersa, como uma espécie de exposição que mostrará a história do mar cearense aos visitantes.

No Píer Ideal, o chamariz será a formação de um corredor gastronômico. Um total de três restaurantes devem ser construídos no espaço, sendo que o maior deles terá capacidade para 400 clientes. Conforme o projeto, a ideia é proporcionar a sensação de comer a bordo de um cruzeiro marítimo.



Operações

O projeto apresentado pelo consórcio prevê pelo menos 40 operações nos espigões da Praia de Iracema entre lojas e atrações