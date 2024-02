Volkswagen anuncia mais R$ 9 bilhões em investimentos e 16 modelos até 2028

Foto: Ricardo Stuckert / PR  Em evento com Lula e Alckmin, Volkswagen anuncia investimentos em fábricas no Brasil

A Volkswagen do Brasil anunciou investimento de R$ 16 bilhões nas quatro fábricas no Brasil até 2028. A princípio, seria de R$ 7 bilhões entre 2022 e 2026. Agora, a alemã fala em R$ 9 bilhões a mais entre entre 2026 e 2028. Haverá 16 novos veículos até 2028, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e Total Flex.

Deste pacote de novidades, quatro são veículos inéditos: uma picape, um novo motor com promessa de mais eficiência para veículos híbridos e uma nova plataforma, definida pela companhia como "inovadora, tecnológica, flexível e sustentável".

Os dois veículos inéditos serão produzidos na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). Na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR) será produzida uma pick-up inédita.

A Volkswagen confirma que a picape Amarok continuará sendo produzida na fábrica de Pacheco, na Argentina.

Já a unidade da marca em Taubaté (SP) fabricará um automóvel inédito, 100% desenvolvido no Brasil. A fábrica de motores, em São Carlos (SP), vai produzir o novo motor para veículos híbridos.

Fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP) Crédito: DIVULGAÇÃO VW

Novos modelos

Os novos modelos eletrificados a chegar nos próximos anos se somarão aos recém-lançados veículos 100% elétricos ID.4 e IDBuzz (a Kombi elétrica) já oferecidos no País pelo programa VW Sign & Drive desde o ano passado. Não, estes não estão à venda, só aluguel.

A empresa diz ser a montadora com maior investimento no Brasil no período pós-pandemia. O anúncio foi feito em São Paulo.

Inéditos no portfólio da Volkswagen do Brasil, os novos modelos são apontadops pela fabricante como fundamentais para impulsionar a estratégia de descarbonização na América do Sul. Age em alinhamento à estratégia global Way to Zero, que prevê a neutralidade de carbono em todas as unidades da Volkswagen no mundo, considerando produtos e processos.

Novo projeto

A nova plataforma no Brasil é o projeto MQB Hybrid. O novo projeto MQB Hybrid tem, segundo a marca, nova arquitetura eletrônica com mais conectividade e mais segurança por meio da tecnologia de ADAS (Advanced Driver Assistance System).

Ademais, descreve em nota, oferece mais conforto e aumento do espaço interno. A nova plataforma nasce com a participação da Engenharia da Volkswagen do Brasil especialmente para a Região SAM (South America – América do Sul).

Os investimentos no projeto envolvem a ampliação da capacitação de equipes e produção tecnológica.

“A Volkswagen do Brasil tem consolidado uma trajetória de 70 anos de sucesso no País, sendo a marca que mais cresceu em volume de vendas em 2023 e líder nos segmentos mais importantes, de SUVs e carros de passeio, no Brasil no ano passado. A preferência dos consumidores é resultado dos nossos investimentos e da força da nossa ofensiva de produtos, oferecendo o portfólio mais completo do mercado", disse o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.

Em 2023, a Volkswagen do Brasil concluiu a extensão do prazo até 2028 dos Acordos Coletivos vigentes com os Sindicatos de suas 4 fábricas no País com aprovação da maioria dos colaboradores em todas as plantas.

A conclusão dessa negociação foi fundamental para esses novos investimentos, veículos e sistemas de propulsão que serão desenvolvidos e produzidos pela marca no Brasil.





VW é a marca que mais cresce no Brasil

A Volkswagen do Brasil foi a marca que mais cresceu em volume de vendas (29,5%) no País em 2023. No ano em que completou 70 anos no País, emplacou 345.039 unidades de janeiro e dezembro. Na comparação com 2022, quase 80 mil emplacamentos adicionais. O resultado confere 15,8% de participação no mercado em 2023, com a vice-liderança consolidada, e aumento de 2,1 pontos percentuais em market share (fatia de mercado) no acumulado do ano.



Polo é líder entre os carros de passeio



Preferido dos brasileiros, o Volkswagen Polo se consolidou em 2023 como o veículo de passeio mais vendido do País: foram 111.247 unidades emplacadas no ano passado.

Volkswagen também lidera entre os SUVs



A Volkswagen do Brasil também foi líder entre os SUVs no País em 2023, um segmento que representa mais de 45% do mercado nacional. A VW tem uma linha de quatro SUVs do Brasil, com T-Cross, Nivus, Taos e Tiguan. O quarteto somou 141.331 unidades comercializadas no ano passado. O T-Cross foi o SUV mais vendido do Brasil em 2023, com 72.445 unidades emplacadas no ano.



Em 2023, a Volkswagen também lançou nove novos modelos. No ano passado, foram lançados o Polo GTS, Novo Virtus, Polo 1st Edition, Novo Polo Track, T-Cross The Town, Saveiro 2024, Tiguan Allspace R-Line e os 100% elétricos ID.4 e ID. Buzz.



Inteligência artificial, impressoras 3D, drones, realidade virtual compõem produção da VW



A Volkswagen do Brasil usa inteligência artificial nos robôs de inspeção das carrocerias na pintura. Impressoras 3D são utilizadas na produção de peças para protótipos, ferramentas e dispositivos que auxiliam os colaboradores na produção. A impressão 3D reduz o tempo de desenvolvimento de novos produtos. Segundo a alemã, garante a eficiência e a sustentabilidade, com processos otimizados sem descartes de moldes.



O uso de drones é para fazer o controle de peças em estoque. Além da agilidade na leitura das peças, as informações são enviadas on-line para os sistemas que verificam os estoques em um processo 100% digital.



A Volkswagen do Brasil também conta com Laboratórios de Realidade Virtual e Aumentada.Utiliza no desenvolvimento de novos veículos, criação de protótipos virtuais, avaliações funcionais e visuais combinando elementos físicos e virtuais e de postos de trabalho ergonômicos para o processo produtivo.



Nos laboratórios são feitas simulações em ambiente digital. O SUV Nivus, por exemplo, foi o primeiro veículo totalmente desenvolvido com protótipos virtuais nas primeiras etapas.

*O JORNALISTA JOCÉLIO LEAL VIAJOU A CONVITE DA VOLKSWAGEN DO BRASIL

Fábrica da Volks em São Bernardo do Campo (SP) Crédito: DIVULGAÇÃO VW

Fábrica da Volkswagen do Brasil em São José dos Pinhais (PR) Crédito: DIVULGAÇÃO VW

Compras internacionais terão mais taxas em 2024? Entenda no Dei Valor

Mais notícias de Economia

Leia mais Uso de IA na produção

Lula diz que após "desmonte", País volta a crescer

Ao participar do evento de anúncio do Novo Ciclo de Investimentos da Volkswagen do Brasil, na sede da montadora em São Bernardo do Campo (SP), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Brasil foi "desmontado" em governos anteriores, mas que agora voltou a crescer.



"Esse país foi desmontado porque quase todas as políticas públicas que tínhamos construído de 2003 a 2015 foram desmontadas. Não teve mais investimento nas universidades, na ciência e na tecnologia. Foram seis anos sem reajuste, seis anos de desmonte das coisas que tínhamos feito no país", alegou.



Também fez referência à queda na venda de carros no País e apontou os esforços da atual gestão para oferecer um ambiente favorável para o avanço da indústria nacional por meio de programas como a Nova Indústria Brasil e o Novo PAC.



“Eu fico extremamente feliz de vir à Volkswagen ouvir o anúncio de um investimento de R$ 16 bilhões até 2028. Mas não é só a Volkswagen, o setor automotivo do país está anunciando R$ 41 bilhões em investimentos porque as pessoas voltaram a acreditar nesse país”, afirmou Lula, fazendo referência aos anúncios recentes feitos por outras montadoras, como a General Motors e a BYD. (com Agências)