Número de obras atrasadas da Enel no Ceará salta 945% em três meses

O número de obras de ampliação da rede de energia elétrica no Estado saltou de 11 para 115 entre setembro e dezembro de 2023. O crescimento da "fila" de obras representa variação de 945% no trimestre final do ano.

Os dados foram apresentados na última reunião do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará (Conerge), que reuniu os representantes das cinco classes de usuários dos serviços da distribuidora de energia.

Conforme O POVO apurou, os cinco segmentos se mostram preocupados com o crescimento da fila de espera pelos serviços.

O setor que mais se sente prejudicado é o de clientes rurais, que reclamam da demora para conclusão de obras. Há casos de clientes que chegam a aguardar meses até que seu projeto de energia seja concluído pela Enel Ceará.

Na reunião, realizada no último dia 18, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Edson Martins, da equipe de Engenharia e Planejamento de Obras da Enel Ceará, apresentou um histórico de execuções de obras e tentou tranquilizar os setores.

De acordo com o presidente do Conerge, Erildo Pontes, existem casos de clientes que esperam tanto pela Enel que preferem buscar o Conselho de Consumidores para encontrar uma solução para a demora. "Pelos números, a Enel mostra que tem poucos atrasos nas ligações de energia com a obra. O que acontece é que qualquer cliente que converse com a gente, principalmente do rural, reclamam de atendimentos atrasados".

Erildo lembra que o problema já foi pior há alguns anos, que a fila de obras atrasadas passava de 10 mil e que após todo um trabalho junto às agências reguladoras e companhia, a situação está melhor. No entanto, há o temor de que o quadro piore.

Conforme os feedbacks recebidos pelo Conerge, no litoral, clientes têm reclamado de falta de energia, "não pode dar uma chuva que falta energia".

"Naturalmente, há muito roubo de cabos de energia com cobre, que afeta essas faltas de energia, mas existem muitas queixas de falta de energia individual, de passar dois ou três dias sem energia", ressalta.

Levantamento anual divulgado pela Aneel na semana passada revelou que a Enel Ceará foi a quarta concessionária de energia mais reclamada do Brasil entre janeiro e novembro de 2023.

No período, foram mais de 10,7 mil reclamações de clientes aos canais de atendimento da agência reguladora. Essa quantidade representa um crescimento de 11,81% nas reclamações em relação ao mesmo período do ano anterior.

Por meio de nota, a Enel Ceará deu detalhes sobre o que tem tratado da questão das obras de ampliação da rede. Segundo a companhia, somente em 2023 foram executadas mais de 12,4 mil obras para a conexão de novos consumidores no Estado.

A distribuidora recebe em média 1.200 novos pedidos de obras por mês. Cada pedido segue o trâmite previsto em resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), passando pelas fases de projeto, orçamento, liberação e execução.

"A Enel Ceará também concluiu o plano de acompanhamento do calendário de obras, realizado com supervisão da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), tendo cumprido os atendimentos dentro do prazo estipulado".

Vale destacar que, conforme ajustamento assinado com a Arce, está previsto um limite máximo de atrasos dentre o total de obras, de 5%.

Ainda de acordo com a Enel, a empresa possui atualmente 2.425 solicitações a serem atendidas, das quais mais de 95% estão dentro do prazo determinado pelo regulador. "A companhia também reforça que o número de equipes em campo está compatível com a demanda e que tem trabalhado para acelerar as entregas".

