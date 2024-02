Grupo Beach Park inicia obras de novo resort no Porto das Dunas em 2024

Foto: Reprodução do projeto/Grupo Beach Park Grupo Beach Park inicia neste ano construção de novo resort de luxo em Aquiraz

O Ohana Beach Park Resort terá obras iniciadas neste ano. Segundo Murilo Paschoal, CEO do grupo Beach Park, o empreendimento ficará localizado ao lado do Suítes, o primeiro hotel do grupo.

O projeto promete entregar um hotel com 218 apartamentos. Esse é o quinto empreendimento do grupo, totalizando uma oferta de mais de 700 apartamentos no Porto das Dunas, no Aquiraz.

O Ohana contará com investimento de R$ 150 milhões e deve ficar pronto em até três anos. O diferencial é o tamanho dos apartamentos, de luxo, com capacidade para entre quatro e oito pessoas, com espaço de até 371 m².

Os apartamentos devem contar com piscina, jacuzzi e jardins privativos.

Ainda dentro do terreno do resort, de aproximadamente 10 mil m², haverá área social e de lazer com recepção, saunas, salas de massagem, academia completa, lobby com bar e terraço com vista para o mar, lojas, varandas, restaurante, área infantil coberta, além de uma piscina central com 400 m² que contará com cabanas privativas ao redor.

Para aqueles hóspedes que querem emendar lazer e trabalho, o resort também contará com espaço de coworking.

Murilo destaca que o grupo está entusiasmado com esse momento de expansão com a entrega de projetos para atender a demanda turística do Ceará.

"O ano de 2024 é muito importante para nós. Estamos avançando nos projetos que já anunciamos com previsões de entregas próximas", destaca.

Conforme o CEO do grupo Beach Park, Murilo Paschoal, a inauguração do Parque Alvoar deve ocorrer ainda neste semestre.

O projeto é uma parceria do Beach Park com a Terra Brasilis e será um parque temático de interação com a natureza.

São 17 mil m² de área com capacidade de receber 2 mil pessoas por dia, em Aquiraz - no bairro Vila Terra Brasilis.

Com investimento de R$ 25 milhões, o novo parque será opção para quem quiser uma experiência lúdica de educação e consciência ambiental, com foco em aves nativas do Ceará.

150 MILHÕES

de reais é o investimento do novo resort em Aquiraz