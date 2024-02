Desenrola Fies: mais de 12,3 mil cearenses já renegociaram dívidas

Foto: Ministério da Educação adia publicação de edital do Fies

No Ceará, 12.378 pessoas já aderiram ao Desenrola Fies, programa do Governo Federal que oferta condições especiais na renegociação das dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Pelas regras do programa, os descontos podem chegar até os 99% de abatimento no valor consolidado da dívida e até 100% nos juros, dependendo de cada caso. As negociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023.



Desde quando foi lançado, em novembro do ano passado, já foram renegociados R$ 629 milhões em dívidas no Estado, conforme balanço parcial do Ministério da Educação. Deste total, pouco mais de R$ 21,1 milhões já foram efetivamente pagos.



No Brasil, a iniciativa já beneficiou 196.776 mil pessoas, que deviam um montante de mais de R$ 9 bilhões. Considerando apenas o pagamento da parcela de entrada, foram recuperados aos cofres públicos R$ 382.140.568,09 milhões.

Veja montante renegociado por unidade federativa:

Acre

Renegociações - 1.748

Valor renegociado - R$ 96.316.257,99

Valor recuperado - R$ 2.651.399,05

Alagoas

Renegociações - 2.721

Valor renegociado - R$ 111.380.510,07

Valor recuperado - R$ 3.726.324,62

Amazonas

Renegociações - 3.631

Valor renegociado - R$ 137.682.477,91

Valor recuperado - R$ 4.295.191,27

Amapá

Renegociações - 1.422

Valor renegociado - R$ 79.390.359,09

Valor recuperado - R$ 1.925.371,45

Bahia

Renegociações - 16.025

Valor renegociado - R$ 784.957.979,91

Valor recuperado - R$ 26.487.936,47

Ceará

Renegociações - 12.378

Valor renegociado - R$ 629.027.335,85

Valor recuperado - R$ 21.175.036,06

Distrito Federal

Renegociações - 6.345

Valor renegociado - R$ 301.820.511,55

Valor recuperado - R$ 11.212.778,35

Espírito Santo

Renegociações - 3.622

Valor renegociado - R$ 167.085.453,81

Valor recuperado - R$ 6.880.395,99

Goiás

Renegociações - 5.237

Valor renegociado - R$ 272.770.814,54

Valor recuperado - R$ 10.016.330,43

Maranhão

Renegociações - 5.247

Valor renegociado - R$ 281.481.488,43

Valor recuperado - R$ 10.033.672,18

Minas Gerais

Renegociações - 24.979

Valor renegociado - R$ 1.267.990.724,84

Valor recuperado - R$ 55.935.178,88

Mato Grosso do Sul

Renegociações - 3.932

Valor renegociado - R$ 189.125.836,56

Valor recuperado - R$ 7.689.595,56

Mato Grosso

Renegociações - 7.793

Valor renegociado - R$ 478.969.015,54

Valor recuperado - R$ 15.311.836,22

Pará

Renegociações - 3.905

Valor renegociado - R$ 190.577.937,16

Valor recuperado - R$ 5.926.066,11

Paraíba



Renegociações - 4.384

Valor renegociado - R$ 191.885.917,11

Valor recuperado - R$ 7.160.059,93

Pernambuco

Renegociações - 6.882

Valor renegociado - R$ 284.733.504,16

Valor recuperado - R$ 10.976.378,60

Piauí

Renegociações - 2.962

Valor renegociado - R$ 119.666.905,18

Valor recuperado - R$ 4.725.293,26

Paraná

Renegociações - 7.832

Valor renegociado - R$ 354.611.187,07

Valor recuperado - R$ 15.714.238,16

Rio de Janeiro

Renegociações - 11.873

Valor renegociado - R$ 565.183.843,75

Valor recuperado - R$ 33.465.156,09

Rio Grande do Norte

Renegociações - 3.268

Valor renegociado - R$ 132.755.504,78

Valor recuperado - R$ 4.388.951,03

Rondônia

Renegociações - 1.654

Valor renegociado - R$ 83.932.342,03

Valor recuperado - R$ 3.299.675,07

Roraima

Renegociações - 571

Valor renegociado - R$ 24.601.098,40

Valor recuperado - R$ 469.747,21

Rio Grande do Sul

Renegociações - 7.261

Valor renegociado - R$ 421.705.391,55

Valor recuperado - R$ 21.724.628,33

Santa Catarina

Renegociações - 3.030

Valor renegociado - R$ 132.123.571,34

Valor recuperado - R$ 7.160.640,27

Sergipe

Renegociações - 3.198

Valor renegociado - R$ 134.667.583,56

Valor recuperado - R$ 4.152.270,93

São Paulo

Renegociações - 36.553

Valor renegociado - R$ 1.401.314.051,78

Valor recuperado - R$ 70.910.048,93

Tocantins



Renegociações - 1.111

Valor renegociado - R$ 53.924.969,76

Valor recuperado - R$ 2.167.627,97

Contratos até 2009*

Renegociações - 7.212

Valor renegociado - R$ 141.984.786,23

Valor recuperado - R$ 12.558.739,67

*Contratos formalizados pela Caixa até 2009 que não possuem registro da unidade federativa (UF) cadastrado.

Total Geral

Renegociações - 196.776

Valor renegociado - R$ 9.031.667.359,95

Valor recuperado - R$ 382.140.568,09

Saiba como aderir



Os interessados em aderir à iniciativa têm até 31 de maio deste ano para solicitar adesão.

Os pedidos de renegociação ou simulação devem ser feitos à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil (BB). O processo pode ser realizado de forma virtual, por meio dos aplicativos dos bancos.

Quem tem direito aos 100% de abatimento nos juros e quais os outros descontos no Fies

A regra é que estudantes com dívidas atrasadas em até 90 dias terão desconto de até 100% nos juros, mais até 12% no valor propriamente dito do débito, mas caso o pagamento seja à vista.



Sem a redução no valor principal, a quitação também pode ser realizada em até 150 parcelas, com 100% de desconto nos juros.

Conforme o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), aluno que esteja cursando ou formado e se encaixe dentro das regras poderão chegar aos 100% de desconto nos encargos.

Aqueles inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou que tenham recebido Auxílio Emergencial até 2021 chegam a 99% de abatimento em débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, na modalidade à vista.

Para alunos com dívidas vencidas em até 360 dias, sem estarem nos programas acima, a redução é de até 77% do valor do montante total da dívida, se ela for paga totalmente.

Confira no Dei Valor, tudo sobre o novo refis do Fies

