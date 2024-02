Aeroporto de Fortaleza é o 10º mais bem avaliado pelos passageiros em pesquisa

Foto: FCO FONTENELE Dentre aeroportos de médio porte, o Pinto Martins é o 3º mais bem avaliado

O Aeroporto de Fortaleza foi o décimo mais bem avaliado pelos passageiros em todo País. De acordo com dados consolidados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o Pinto Martins fechou 2023 com nota geral de 4,37.

O resultado foi obtido a partir de avaliação dos passageiros que circularam pelo equipamento no ano passado. A Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário aponta que 92% dos 25,5 mil entrevistados classificaram os aeroportos brasileiros como bons (nota 4) ou muito bons (nota 5).

O levantamento também avaliou os aeroportos conforme seus tamanhos. Dentre os aeroportos com capacidade de movimentação de passageiros acima de 10 milhões por ano, a liderança na satisfação ficou com Brasília (4,38).

Já entre os aeroportos de médio porte, que movimentam entre 5 milhões e 10 milhões de passageiros, teve como principal desempenho o do Aeroporto de Confins-MG (4,56).

Nesta, que é a mesma categoria do Pinto Martins, o segundo melhor resultado é o do Aeroporto de Porto Alegre (4,53), em seguida vem Fortaleza, Salvador (4,34), Galeão (4,34) e Recife (4,16).

Dentre os aeroportos de menor porte vem os melhores resultados. Os aeroportos de Vitória (4,72), Florianópolis (4,70), Maceió (4,63) e Curitiba (4,47) obtiveram os melhores desempenhos.

Para o professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP), James Rojas Waterhouse, a pesquisa de qualidade, além da divulgação ao público, serve como parâmetro para análise da agência reguladora e governo sobre o serviço prestado pelas administrações aeroportuárias num cenário pós-concessões.

James destaca ainda que já é possível notar melhoria na qualidade do serviço prestado com o acréscimo de infraestrutura após reformas e ampliações, como aconteceu na Capital.

"Nós tivemos anos seguidos com o problema da pandemia em que era difícil avaliar as concessionárias, muitas ainda estavam fazendo obras. Acho que esse pode ser considerado o primeiro dado de qualidade que apontam a qualidade dos aeroportos (após a maioria das concessões) e também algumas deficiências a serem resolvidas", pontua.

No que se refere ao Aeroporto de Fortaleza, a pesquisa estruturou indicadores técnicos a partir de análise do desempenho operacional. Os itens mais bem avaliados foram as inspeções de segurança nos embarques, a Aduana, área de Imigração, além do tempo de espera no check-in internacional.

Os pontos negativos avaliados na pesquisa foram o tempo necessário para restituição de bagagens, tanto para voos domésticos quanto internacionais.

No caso dos voos internacionais, apenas 19% dos passageiros tiveram a restituição dentro do tempo limite de até 45 minutos.

Avaliação dos passageiros do Aeroporto de Fortaleza foi negativo em relação à restituição de bagagens Crédito: FCO FONTENELE

Por meio de nota, a Fraport Brasil, administradora do Aeroporto de Fortaleza, destaca o processo de melhoria contínua em seus seis anos de atuação e a partir do montante de investimentos em infraestrutura, de R$ 1,6 bilhão.

"Essa conquista reflete o compromisso da Fraport Brasil em oferecer uma melhoria contínua na experiência de viagem de alta qualidade e satisfatória para os passageiros, consolidando nossos aeroportos como referências em excelência no atendimento e infraestrutura", disse.

Sobre o serviço de transporte de bagagens da aeronave até o desembarque, a administradora esclarece que o serviço é de responsabilidade das empresas aéreas e que oferece infraestrutura de alta qualidade para manter um bom padrão de eficiência.

O Aeroporto de Fortaleza movimentou em 2023 total de 5,56 milhões de passageiros em chegadas e partidas de voos domésticos e internacionais. Os dados consolidados foram disponibilizados pela Fraport, administradora do equipamento.

Na comparação com 2022, a movimentação de passageiros caiu 3,2%. Naquele ano, 5,74 milhões de passageiros passaram pelo Pinto Martins.

(Veja abaixo o movimento de dezembro no Aeroporto de Fortaleza, o pior desde a pandemia)

Número de pousos e decolagens no Aeroporto de Fortaleza caiu em 2023

O número de pousos e decolagens em 2023 foi de 53.199. Na comparação com o ano anterior, houve queda, já que a quantidade de 2022 foi de 54.294 aeronaves em chegadas e partidas de voos domésticos e internacionais.

O dado positivo do balanço de 2023 fica por conta da movimentação de cargas nas aeronaves, que subiu 55,5% em um ano e teve recorde histórico.

Transporte de cargas no Ceará

A Fraport aponta que entre janeiro e dezembro de 2023 foram transportados do Ceará 62,7 mil toneladas de cargas pelo Aeroporto de Fortaleza. Em 2022, o montante havia sido de 40,3 mil toneladas.

Movimentação de aviões comerciais no aeroporto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Movimentação de voos internacionais em dezembro ainda fica aquém do pré-pandemia

Na análise sobre o último mês de 2023, os dados ainda registram a pior movimentação de passageiros desde 2020, ano altamente impactado pela pandemia em que os voos estiveram restritos.

Foram 486,3 mil passageiros movimentados pelo Aeroporto de Fortaleza em dezembro. Destes, 454,8 mil oriundos de voos domésticos e outros 31,5 mil de voos internacionais.

O número de visitantes de voos internacionais ao Aeroporto de Fortaleza foi o melhor desde a pandemia, em 2020.

Ainda assim, o número ainda é menor do que o período pré-pandemia e do pico de voos internacionais observado em dezembro de 2018, quando 56,3 mil passageiros internacionais passaram pelo Pinto Martins.

O número de cidades conectadas a Juazeiro do Norte via transporte aéreo chega a cinco neste mês de fevereiro. Existem voos diretos conectando o Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes aos terminais de Recife-PE, Fortaleza, Campinas e Guarulhos-SP.

A rota mais recente foi iniciada na nesta semana pela Gol Linhas Aéreas, que passou a operar a rota Juazeiro do Norte-Brasília. A partir do dia 20 de fevereiro, a empresa aérea passará a ofertar quatro frequências semanais entre os destinos, operando com uma aeronave Boeing 737 com capacidade para 186 pessoas.

Os horários definidos foram planejados para suprir as demandas nos períodos da manhã e da noite. O foco é nos passageiros corporativos e governamentais, além de contemplar turistas que viajam a lazer.

Vale destacar que Juazeiro do Norte é um dos maiores centros de religiosidade popular da América Latina, atraindo milhões de romeiros todos os anos.

Para a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o incremento dos voos no Aeroporto de Juazeiro do Norte fortalece a política de interiorização do Estado.

"O Cariri é uma região rica culturalmente e se destaca como um dos mais importantes destinos turísticos religiosos do Brasil. Milhões de fiéis viajam anualmente para cidade devido a devoção à figura de Padre Cícero".

Ainda segundo Yrwana, esse processo de interiorização, permitindo com que mais turistas cheguem e com eles o desenvolvimento e geração de mais empregos e renda.

Além dos voos garantidos pela Gol, o Aeroporto de Juazeiro do Norte também recebe operações da Azul, ligando o destino a Recife e Campinas.

Ainda há os voos da Latam, ligando o destino a São Paulo e Fortaleza.

4,37

Foi a nota do Aeroporto Pinto Martins no relatório de satisfação dos passageiros em 2023, ficando no top-10 nacional.

4,14

Foi a nota do Aeroporto de Fortaleza no relatório de satisfação dos passageiros no fim de 2018 (sendo o terceiro pior resultado do País), o primeiro ano da concessão.

Aeroportos mais bem avaliados

1º- Vitória: 4,72

2º- Florianópolis: 4,70

3º- Maceió: 4,63

4º- Confins: 4,56

5º- Porto Alegre: 4,53

6º- Curitiba: 4,47

7º- Goiânia: 4,43

8º- Manaus: 4,39

9º- Brasília: 4,38

10º- Fortaleza: 4,37

Fonte: Ministério de Portos e Aeroportos