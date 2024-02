Gasolina no Ceará teve 3ª maior alta do Brasil, diz pesquisa; veja preços

Foto: Samuel Setubal PREÇO da gasolina tem apresentado altas desde o início de fevereiro

Os preços praticados nos postos de combustível do Ceará pelo litro da gasolina subiram 1,24% e apresentaram a terceira maior alta do Brasil na semana passada. Os dados constam na pesquisa feita pela ValeCard entre os dias 9 e 15 de fevereiro.

Conforme o levantamento, o valor médio praticado nos estabelecimentos cearenses foi de R$ 6,28, enquanto na semana anterior havia sido de R$ 6,20.

Especificamente na Capital, vale lembrar que logo antes do feriadão de Carnaval os valores nos postos de combustível subiram para algo em torno de R$ 6,19 para quem pagava em Pix, dinheiro ou débito. Anteriormente, as chamadas promoções para pagamento à vista estavam em torno de R$ 5,99 em Fortaleza.

À frente do Ceará entre as unidades federativas com as maiores altas semanais ficaram apenas os estados de Roraima (1,29%) e Amapá (1,43%).

Para o crescimento nestes estados pesou no aumento médio de 0,26% do valor nacional na segunda semana de fevereiro, que chegou a R$ 5,95 por litro.

Ainda conforme os dados da ValeCard, o menor preço médio do litro da gasolina foi registrado em São Paulo a R$ 5,767; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,701.

