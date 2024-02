Região do Complexo do Pecém gerou mais de 7,8 mil empregos em 2023

Foto: FÁBIO LIMA Empresas de São Gonçalo do Amarante contrataram 5,9 mil profissionais em 2023

A região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) gerou 7.896 empregos no setor industrial em 2023. A cidade com o maior número de admissões foi Caucaia.

Os dados de empregabilidade foram apresentados nesta quinta-feira, 22, pela Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) e pelo Sine/IDT.

Vale ressaltar que os números são baseados nos municípios de Caucaia, Paracuru e São Gonçalo do Amarante, e levam em consideração as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) até 31 de dezembro de 2023.

Na Caucaia, foram registradas 18.351 admissões, sendo que cerca de 30% foi no setor industrial. Já Paracuru contou com 1.127 contratações (109 para a indústria) e totalizou 2.597 empregos com carteira assinada.

Por sua vez, em São Gonçalo do Amarante, houve 5.927 admissões. Destas, a maioria se encontra no setor de serviços (2570). Contudo, o ramo industrial não fica muito atrás, com 2290 admissões.

Panorama do Sine/IDT na Unidade do Pecém

As vagas de empregos da Unidade do Pecém ofertadas nos últimos anos também apresentaram crescimento. Em 2018, foram ofertadas 1.449 vagas, enquanto em 2023 esse número chegou a 4.673.

Além disso, os encaminhamentos para vagas oferecidas em 2018 foram 5.120 e, em 2023, alcançaram 18.725, com uma taxa de aproveitamento de vagas no IDT Sine Pecém atingindo 67,55%.

Quando se leva em consideração a quantidade de colocados nas vagas ofertadas, o total saiu de 1.208 em 2018 para 3.517 em 2023.

Já as ocupações mais ofertadas foram as de mecânico de manutenção de máquinas industriais, ajudante de obras e auxiliar de produção.

"Esses números superam a média nacional, colocando o Ceará como o segundo estado com o melhor Sine do país. Continuamos a reduzir o número de desempregados, fortalecendo assim nossa economia", destaca Grijallba Marques, coordenador da intermediação de profissionais do Sine/IDT.

Outro dado importante é que, no ano de 2023, 163 empresas solicitaram ao Sine IDT Pecém vagas para 547 profissões diferentes.



Caucaia é o segundo município do Estado em formalização de empresas



A secretária adjunta de Desenvolvimento Social e Trabalho de Caucaia, Isabel Calado, apresentou números significativos do Centro de Apoio ao Trabalho, Empreendedorismo e Qualificação (CATEQ) do município.

Segundo os dados, Caucaia é o segundo município do Estado em formalização de empresas. Além disso, revelou que 215 empresas abriram vagas no Sine IDT de Caucaia.

Isabel destacou a importância do Projeto Aproximar como um elo condutor de uma comunicação eficaz.

"O papel prioritário do Projeto Aproximar é garantir que as informações alcancem trabalhadores, municípios que compõem o CIPP e as empresas por meio de seus departamentos de Recursos Humanos. O objetivo é disseminar os resultados obtidos no número de formalizações de empresas", ressalta.

