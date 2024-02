Senar Ceará tem melhor desempenho do País em treinamentos

Foto: THAÍS MESQUITA FORTALEZA, CE, BRASIL, 21.11.2022: Sistema Faec Senar apresentou hoje o novo escritório cearense do Agro.br. O presidente da Faec, Amilcar Silveira, fala da importancia do escritório. (Foto: Thais Mesquita/OPOVO)

A formação profissional rural e social prestada pelas equipes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Ceará (Senar-CE) atingiu o melhor desempenho entre os órgãos em todo o País, saltando de 18 mil para 28 mil pessoas atendidas em cursos de cunho social e profissional entre 2022 e 2023.

Outra atividade prioritária, a assistência técnica a produtores, chegou a um crescimento de 20% no período, quando atingiram mais de 6 mil produtores a partir de 237 grupos. No balanço total, foi um crescimento de 40%.

"Nós estamos falando de 40% a mais com o mesmo orçamento. Isso é muito importante para nós. Reduzimos os valores das nossas atividades e crescemos nas ações", afirmou Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec).

Ele disse querer, para este ano, um crescimento de 60% e estabeleceu metas para o núcleos do Senar.

Ana Kelly Claudio, diretora técnica do Senar Ceará, explica que alguns setores produtivos tiveram mais turmas pela procura dos produtores rurais por cursos no último ano.

"O que mais se destacou foi a bovinocultura de leite e a apicultura, tanto na formação de grupos de assistência técnica quanto nos cursos profissionalizantes", afirmou.

A Faec ainda contou com a apresentação do pesquisador da Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos Francisco das Chagas Júnior, que destacou que as chuvas em fevereiro, apesar de muita, estão abaixo da média do período.

"Começamos a ter mais dias com veranicos, que são dias sem precipitação no período chuvoso. Para 30, isso diminui um pouco e para 44 dias, menos. Esses são resultados de probabilidade da última quarta-feira (21 de fevereiro)", afirmou.

Diante de uma plateia um pouco cética quanto às análises da Funceme, o presidente da Faec e Silvio Carlos, secretário executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), asseguraram esforços para levar mais conhecimento científico aos produtores.





O segredo para controlar os gastos mensais