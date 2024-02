Clínica SiM vai lançar plano de medicina ocupacional para empresas

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo RAFAEL MARTINS é gerente de negócios da Clínica SiM

A Clínica SiM vai lançar no 1º trimestre deste ano uma solução de medicina ocupacional voltada para empresas, conforme revelou em entrevista exclusiva ao O POVO, o diretor da unidade de negócios, vendas e marketing da Clínica SiM, Rafael Martins.

Ele também adiantou que o grupo, com atuação no Ceará e em mais três estados (Pernambuco, Bahia e Pará), vai aumentar sua presença fora do território cearense, ainda no 1º semestre de 2024.

“Geralmente, os colaboradores das empresas hoje têm que ir em uma clínica muito distante de onde trabalham. E, nessa situação, as empresas ficam com os funcionários dela o dia inteiro fora do trabalho para serem atendidos. Daí, a gente vem com uma solução que tem o mesmo custo para a empresa de um serviço convencional de medicina ocupacional, no qual os colaboradores podem ser atendidos nas nossas clínicas, por exemplo, aqui em Fortaleza ou em outros estados”, explica.

Ele acrescenta que outro diferencial é a possibilidade de estender para o público corporativo o serviço de assinatura de saúde que a Clínica SiM já oferece para os clientes individuais. “Uma vez que a empresa fechou a parte ocupacional, 100% dos funcionários dela recebem de graça o SiM+, que é o plano assistencial. E, com isso, a gente consegue conectar tanto a parte ocupacional quanto a parte assistencial”, ressalta.

“Hoje, a medicina ocupacional nas empresas é mais uma formalidade, por causa da lei, e a gente consegue dar insights para a empresa e para o funcionário juntando as duas coisas. Então, imagina que incrível será você ir ao médico ocupacional que, geralmente, faz só um exame qualquer, mas você vai sair de lá com um checkup que, de fato, vai te fazer bem como pessoa”, exemplifica Martins.

Ele destaca, ainda, que os dados coletados durante esses atendimentos também serão transformados em “dicas baseadas em medicina do trabalho. E qual é o grande diferencial disso para o mercado? Uma vez que a empresa fechou a parte ocupacional 100% dos funcionários dessa empresa recebem de graça o SiM+, que é o plano assistencial”.

Conforme o executivo da Clínica SiM, com a novidade lançada a rede “está criando um novo segmento nos benefícios que uma empresa pode dar para os funcionários. Hoje, a gente tem no mercado planos de saúde, gympass, alguma coisa de saúde mental e odonto. Com o SiM+, a gente consegue praticamente dar tudo isso”.

Embora não considere que os planos de saúde sejam concorrentes diretos do grupo empresarial, Martins admite que diante dos valores e dos reajustes adotados recentemente por esse modelo de negócio, determinada parcela da população acaba optando pelas assinaturas de saúde ou buscando clínicas populares, pontualmente.

Hoje, a rede conta com 23 clínicas, sendo 12 delas em Fortaleza, empregando cerca de 600 pessoas entre profissionais de saúde, tecnologia da informação e de vendas, entre outros. Com a assinatura de saúde intitulada SiM+, criada em 2019, a empresa chegou a 300 mil clientes fixos.



“O preço da consulta com um cardiologista particular, por exemplo, é R$ 350 e com o SiM+ é R$ 99,00. Então, é de fato uma proposta de valor muito acessível para as pessoas”, exemplifica.



Clínicas

Ao todo, a empresa atende 32 especialidades no Ceará; 28 em Pernambuco; 17 no Pará; e 15 na Bahia

clientes

Com a incorporação da assinatura de saúde intitulada SiM , criada em 2019, a empresa chegou ter carteira com 300 mil clientes fixos