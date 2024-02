Ceará é oitavo estado com maior percentual de startups do Brasil

Foto: Samuel Setubal Startup cearense,Vertical Connect, apresentou protótipo de 'carro voador'

O Ceará aparece como o oitavo estado com o maior número de startups do Brasil, embora tenha participação de apenas 2,6% no total de empresas provedoras de soluções inovadoras para os mais diferentes tipos de segmentos.

O levantamento, feito por amostra, pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups) mostra ainda que esse modelo de negócio teve crescimento, no Ceará, de 26% em 2023, incluindo segmentos complexos como o do transporte aéreo, a exemplo do que fez a Vertical Connect, por exemplo, que apresentou protótipo de 'carro voador' no fim do ano passado.



Embora expressivo, o percentual ficou abaixo do verificado nacionalmente, que foi de 47,9%, e apenas ligeiramente superior ao verificado em Fortaleza, que ficou em 25,6%. A pesquisa mostra, nesse sentido, a dificuldade em interiorizar o formato.

Para realizar o estudo que verificou também o perfil sócio-econômico dos fundadores e colaboradores dessas empresas, a ABStartups considerou um universo de 2.593 startups brasileiras, sendo 63 delas sediadas no Ceará, distribuídas por 12 municípios de diferentes regiões do Estado. A Capital, contudo, concentra 77,7% do universo pesquisado. Entre os Estados, a maior concentração de startups fica em São Paulo, com 38,3% do total.

Conforme o diretor técnico do Serviço Brasileira de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Alci Porto, uma das razões que explicam a concentração das startups nas regiões Sul-Sudeste, bem como nas capitais, de um modo geral, é que “o berço da startup são as universidades e os centros tecnológicos de inovação. E onde eles estão localizados hoje? No Sul e no Sudeste. Na verdade, eu chego a me atrever a dizer que 80%, no mínimo, das instituições de tecnologia e de inovação do País se encontram nessas duas regiões”.

Ele lembra que naquele eixo geográfico “existe uma promoção da tecnologia e inovação das origens da industrialização do Brasil que se deu naquelas regiões, principalmente, ligadas ao agronegócio, no caso do Sul, que é muito forte” e acrescenta que “esse fator justifica um pouco o fato de o Ceará não ter uma participação muito mais intensa. Na verdade, a gente teria que comparar o nosso Estado ao ambiente do Nordeste, onde existe a mesma problemática”. Regionalmente, a propósito, apenas a Bahia aparece ligeiramente à frente do Ceará, com 3,1% do total de startups do País.

Alci Porto destaca ainda que “o Sebrae já está fazendo essa ponte entre as empresas inovadoras e as empresas tradicionais através das suas entidades, principalmente as federações. Agora, é importante ressaltar que o que fez com que esses estados, que estão mais avançados, tivessem uma amplitude da oferta das startups foi a organização dos ecossistemas de inovação” e afirma que a instituição está implementando quatro centros de inovação no Interior e um centro na Capital.

“O Ceará começou, de dez anos para cá, a ter uma descentralização. Nós já temos mais de 60 faculdades e universidades presentes no nosso interior do estado. E o Sebrae não poderia deixar de estimular que, através dessas entidades de ensino, a inovação estivesse presente discutindo com os setores produtivos, em cada território do interior”, ressalta o diretor técnico da entidade.

Para o gerente de Inovação e Novos Negócios do Instituto Atlântico, Luiz Alves, com a expansão e a interiorização, “hoje existe uma pauta no Estado dando voz, em coro, ao ecossistema de startups e trazendo essa representatividade para o ecossistema. Então essas ações começam a ser articuladas e quando isso acontece você passa a ter complementaridade”.

“Se a gente continuar nesse processo tanto de colaboração como de compreender mais o propósito de um startup, que não é um fornecedor como qualquer outro, que precisa de apoios específicos, natural de um ecossistema que ainda está em processo de amadurecimento, eu tenho certeza que a gente vai continuar crescendo”, conclui Luiz Alves.

PERFIL DAS STARTUPS

NÚMERO DE EMPRESAS Crescimento (2022-2023)

Fortaleza - 25,6%

Ceará - 26%

Brasil - 47,9%

RANKING POR ESTADO

1º - São Paulo - 38,3%

2º - Minas Gerais - 9,3%

3º - Santa Catarina - 9%

4º - Paraná - 7%

5º - Rio de Janeiro - 6,3%

6º - Rio Grande do Sul - 6,2%

7º- Bahia - 3,1%

8º- Ceará - 2,6%

Principais segmentos no Ceará



Educação - 11,1%

Marketing - 11,1%

Tecnologia - 11,1%

Finanças - 6,3%

Impacto social - 6,3%

Principais segmentos no Brasil



Educação - 10,3%

Financeiro - 9,2%

Saúde e Bem-Estar - 8,9%

Tecnologia - 8,6%

Varejo - 5,2%

