Com R$ 107,7 milhões, Cimed vende 3% a mais no Ceará em 2023

As vendas da indústria farmacêutica Cimed cresceram 3% no Ceará em 2023, com 15,9 milhões de unidades comercializadas, responsáveis por um montante de R$ 107,7 milhões. O produto mais vendido no Estado foi o hidratante labial Carmed, um dos maiores sucessos da companhia.

Os hidratantes labiais "Carmed Fini" e "Carmed BFF" viralizaram no último ano, acumulando vendas de R$ 12,6 milhões no Ceará, o que representa 4,2% do total de vendas no Brasil.

“Teremos muitas novidades neste ano, com sabores incríveis de Carmed a serem lançados”, segundo Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed.

O polivitamínico Lavitan e o remédio Cimegripe foram outros dois produtos que alavancaram as vendas do Estado.

“A Cimed tem 18,1% de participação do mercado farmacêutico no Ceará. Lidera em higiene e beleza, com 33,6% de marketshare e em vitaminas, com 17,2%”, disse João Adibe Marques, diretor-presidente da companhia.

Adibe projetou, ainda, um potencial de crescimento de 60% no Estado. A nível nacional, a instituição faturou mais de R$ 3 bilhões em 2023, 19% do faturamento veio da região Nordeste e 3,7% do Ceará.

A meta da Cimed é alcançar R$ 5 bilhões faturados até 2025. A empresa atribui o seu crescimento aos irmãos João Adibe e Karla Felmanas, indo da 36ª posição para a 3ª em volume de vendas em dez anos.

Cimed considera expansão em eixo Norte-Nordeste

Em sessão exclusiva de estratégia para a empresa no biênio 2024-2025, a Cimed compartilhou nesta sexta-feira, 1º de março, os planos de expansão para a região Nordeste.

“A Cimed hoje tem o maior market share, quando se olha o tamanho da categoria, no Norte e no Nordeste, porque entendeu o portfólio que precisa ter na região. A gente tem interesse de ter uma construção numa fábrica ou no Nordeste, ou no Norte. Tudo vai depender da negociação com o governo”, explica o CEO, João Adibe Marques, ao O POVO.

O interesse atual da indústria, com mais de quatro décadas de atuação, seria um modelo de verticalização, com várias fábricas espalhadas em diferentes regiões, de forma a prezar pela agilidade.

A empresa dedicará em torno de R$ 150 milhões a R$ 200 milhões para investimento em plantas de fábricas.

Uma delas, em Minas Gerais, será localizada na região de Montes Claros, estado em que a Cimed já possui uma fábrica, localizada em Pouso Alegre.

Além dos medicamentos: os investimentos na linha de higiene e beleza



O CEO completa que na próxima semana a empresa embarca em navio com cerca de 75% do mercado farmacêutico em evento que reunirá - “pela primeira vez na história da indústria”, destaca Adibe - todos os varejos, entre grandes e médias redes, incluindo regionais e farmácias independentes.

Além de sua presença na produção de medicamentos, a empresa busca expandir sua linha de higiene, incluindo a chamada “baby care”, com a linha “João” e “Maria”. O anúncio foi realizado no evento “Fly Now”, que reuniu parceiros e fornecedores da Cimed.

Em sua missão do biênio para alcançar a marca de R$5 bilhões, a empresa também avança no mercado de estética, com a presença da “Millimetric”. O mercado estético, avaliado pela Cimed em R$ 7 bilhões, possui apenas 3% em percentual dos brasileiros com acesso anual aos tratamentos.



Carmed: “uma nova história”



“O Carmed é um sucesso. Acho que a gente marcou presença nessa geração”, relata a vice-presidente, Karla Marques Felmanas, sobre o destaque do produto e seu sucesso nas redes sociais.

Para João Adibe, “toda marca que criou uma nova categoria, os fãs, os shoppers, precisam de uma nova história”. No caso do Carmed, produto mais vendido da empresa no Ceará, uma nova versão está prevista para o dia 8 de março, sem mais informações sobre o conteúdo.

