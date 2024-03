Gol retoma voo de Fortaleza para Orlando e aumenta frequência para Miami

Foto: Glauber M Costa/Especial para O POVO Gol Linhas Aéreas disponibilizará 75 mil assentos em voos internacionais no Ceará

A Gol Linhas Aéreas retomará, em 27 de junho, o voo semanal de Fortaleza para Orlando (EUA), mas já disponibiliza as passagens para compra. Além disso, aumentou a frequência para Miami, totalizando em duas para o destino, também nos Estados Unidos, na Flórida. O voo acontecerá a partir de 21 de junho.

Com as operações, a companhia aérea passa a ter cinco voos semanais internacionais no Aeroporto Internacional Pinto Martins, administrado pela Fraport Brasil. É a maior quantidade de destinos internacionais que uma empresa aérea já operou no Ceará.

Na soma dos voos, a Gol disponibilizará, portanto, 75 mil assentos internacionais no Estado em atuações próprias.

Segundo a empresa, o número representa alta de 600% ante o primeiro voo internacional da companhia em Fortaleza, para o destino Buenos Aires, na Argentina, em maio de 2014. À época, eram 12 mil assentos internacionais no Ceará.

Contabilizando voos em parceria, a operação da Gol com a Air France-KLM oferece em 2024 mais de 100 mil assentos entre o Estado e a Europa.

Juntas, as empresas saíram de 12 mil assentos internacionais, em 2014, para 175 mil neste ano, ou seja, um aumento superior a 14 vezes.

Em comunicado sobre os voos, a companhia frisa que "essa oferta contribui fortemente com o turismo, a economia e a competitividade logística não só do Ceará, mas de todo o Nordeste brasileiro, região onde a Gol é a principal operadora internacional, com mais de 110 mil assentos internacionais planejados para sete cidades nordestinas."

O voo será retomado no dia 27 de junho deste ano, com voos diretos, e tanto a ida quanto a volta vão acontecer às quintas-feiras. As operações são feitas com a aeronave de última geração Boeing 737 MAX, que, em configuração internacional, possui capacidade para 176 passageiros.

As decolagens do voo adicional iniciam no dia 21 de junho deste ano, passando de uma frequência semanal para duas decolagens por semana para Miami, sempre com voos diretos.

Os voos adicionais entre Fortaleza e a cidade da Flórida partem na madrugada da sexta-feira, aterrissando nos Estados Unidos pela manhã. Já a volta para o Brasil acontece às quartas-feiras, pela manhã, permitindo aos Clientes concluírem a viagem no mesmo dia.

Os bilhetes para Orlando, Miami (com nova frequência) e Buenos Aires a partir de Fortaleza podem ser adquiridos no site e no aplicativo da Gol, nas lojas nos aeroportos, pelo site e app da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

Horário dos voos

Ida e volta de Fortaleza

para Orlando

Ida às quintas-feiras

Saída às 3h20min de Fortaleza

Pouso às 10h45min em Orlando

Volta às quintas-feiras

Saída às 13h30min de Orlando

Pouso às 22h20min em Fortaleza

Voo adicional de ida e volta

de Fortaleza para Miami

Ida às sextas-feiras

Saída à 1h20min de Fortaleza

Pouso às 8h20min em Miami

Volta às quartas-feiras

Saída às 10h45min de Miami

Pouso às 18h55min em Fortaleza