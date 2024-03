Com investimento de R$ 187 mi, Eternit inaugura unidade em Caucaia e projeta expandir produção

Foto: João Filho Tavares Nova unidade vai permitir a empresa atender até 4 novos estados

A Eternit, companhia focada no setor de materiais de construção, inaugurou ontem, 6, na cidade de Caucaia, Ceará, a sua nova unidade para produção de telhas de fibrocimento. O investimento foi de R$ 187 milhões.

Além disso, Vitor Mallmann, diretor Financeiro, RH e Relação com Investidores da Eternit, explicou que a empresa já tem o plano de expandir a sua linha de produção até 2026.

O projeto atual representa, aproximadamente, uma produção de 7 mil toneladas/mês, podendo chegar a 80 mil toneladas no ano. Com a ampliação, o objetivo é praticamente dobrar esses números, de acordo com a demanda.

Outro ponto é que o projeto foi idealizado para ser uma fábrica focada na sustentabilidade, contando com a instalação de 2160 telhas fotovoltaicas na cobertura, captação de águas pluviais e parcerias com órgãos ambientais e estaduais para transferir quase 300 animais silvestres para áreas próximas.

"Desde a sua concepção, a construção foi projetada para gerar o menor impacto possível para o meio ambiente. O investimento em sustentabilidade elevou em apenas 8% o custo total do projeto, valor que deve ser revertido em até cinco anos, principalmente por meio da autossuficiência energética”, explica Paulo Andrade, presidente da companhia.

Expansão do mercado

Com a fábrica, ele espera ampliar a participação no Norte e Nordeste, atendendo aos estados do Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e, talvez, o Pará.

"Tenho trabalhado para atrair esse tipo de empresa para o nosso estado, com objetivo de garantir mais oportunidades de trabalho e o desenvolvimento para o Ceará", acrescenta o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Empregos gerados

A nova unidade já gerou cerca de 83 empregos diretos e mais de 400 indiretos na região. E, em parceria com o Instituto Federal do Ceará (IFCE), a empresa investiu em cursos de formação para operação e manutenção de processos industriais, de modo a formar profissionais para atuação na fábrica.

"Foi um mecanismo que possibilitou a comunidade nos conhecer, entender o processo e despertar o seu interesse em fazer parte do nosso grupo de colaboradores”, destaca Paulo Andrade.



No telhado do galpão de produção da unidade foram utilizadas as telhas fotovoltaicas de fibrocimento Eternit Solar, lançadas no primeiro semestre de 2023, com capacidade de gerar 41,2MWh/mês de energia, o suficiente para abastecer 300 casas.

FORTALEZA-CE BRASIL, 06.03.2024: Inauguração da fabrica Enertnit em Caucaia (Foto Joao Filho Tavares O Povo) Crédito: João Filho Tavares

Além da energia solar, a fábrica conta com tratamento de água bruta e captação de água de chuvas no galpão de produção, com uma área de 10.000 m², estação de tratamento de esgoto com reúso da água para jardinagem, entre outras medidas sustentáveis.

Vale ressaltar ainda que toda a água do galpão de produção será captada e utilizada no processo produtivo.

Já a área de preservação ambiental de 9,30 hectares será mantida para preservar a fauna e flora locais, incluindo a preservação de canais de um córrego natural que passa nas extremidades do terreno.

Além disso, a Eternit utiliza matérias-primas recicladas em todas as suas unidades no processo produtivo. A nova fábrica tem a previsão de utilizar aproximadamente 900 toneladas de papelão e tecido anualmente, buscando reduzir o impacto ambiental da produção industrial.

Conheça as maiores pagadoras de DIVIDENDOS e estratégias para 2024

Mais notícias de Economia