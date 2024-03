'CE terá fábrica de massas mais moderna das Américas'

Foto: FERNANDA BARROS Solenidade reuniu representantes do grupo, além de autoridades estaduais e municipais

A J. Macêdo lançou ontem a pedra fundamental de um novo complexo industrial que contará com uma fábrica de produção de massas, projetada para ser a mais moderna das Américas, e um centro de distribuição.

Os investimentos totais devem chegar a R$ 500 milhões, dos quais R$ 200 milhões devem ser empregados somente na primeira fase do projeto.

As primeiras linhas de produção estão previstas para entrar em operação até o fim de 2025. Até o primeiro semestre de 2026, o complexo industrial como um todo deve estar pronto.

Há ainda espaço e possibilidade de que o complexo industrial seja ampliado, após a conclusão do projeto inicial. De acordo com o diretor-presidente da J. Macedo, Irineu José Pedrollo, a fábrica em Horizonte, será “a mais moderna indústria de massas alimentícias das Américas”.

“Ela é tecnologicamente a mais atualizada e a mais moderna do continente. Obviamente, a tecnologia evolui a cada tempo e nós temos o privilégio de estarmos iniciando agora uma empresa de classe mundial. Isso significa que se esse empreendimento fosse sediado na Comunidade Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá ou no Japão, por exemplo, ele seria considerado um empreendimento tecnologicamente avançado e atualizado”, pontuou.

“É a primeira fase de um projeto bastante arrojado. Nós temos a previsão de seguir ampliando a cadeia do trigo com o acoplamento de outras indústrias junto a essa indústria, mas é um projeto que tem uma visão de tempo de longo prazo”, acrescentou o diretor-presidente da J. Macedo, que é dona das marcas Dona Benta, Brandini, Petybon, Sol e Boa Sorte.

Ao todo, serão três linhas de produção de massas com capacidade de produção de 100 mil toneladas anuais e uma linha de produção de mistura de bolos, com capacidade de produção de 10 mil toneladas. O terreno para a instalação do complexo industrial tem área de 123 mil m² e foi doado pela prefeitura de Horizonte, às margens da BR-116.

Para o prefeito do município, Nezinho Farias (PSB), o empreendimento, anunciado um dia após o aniversário de 37 anos de emancipação de Horizonte, “foi o melhor presente por trazer investimentos muito bons que vão gerar uma média de 400 empregos diretos, sem falar nos indiretos e que vai trazer outras oportunidades”.

Por fim, a vice-governadora do Estado, Jade Romero (MDB) destacou que a instalação do novo complexo industrial ocorre “em um ambiente de negócios propício para a indústria, com a questão das energias renováveis, investimentos em logística e obras de infraestrutura”.



