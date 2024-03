Fortaleza tem o aluguel mais barato entre 11 capitais em fevereiro

Foto: FERNANDA BARROS Valor do aluguel em Fortaleza segue entre os mais valorizados nos últimos 12 meses, mas vem apresentando redução no último trimestre

A cidade de Fortaleza teve o preço médio de locação residencial (aluguel de imóveis) por metro quadrado (m²) mais baixo entre 11 capitais pesquisadas em fevereiro, conforme aponta o Índice FipeZap, custando cerca de R$ 28,27.

O preço médio do aluguel na capital cearense também foi o único apresentar queda em fevereiro, de 0,11%, e no 1º bimestre de 2024, de 0,60%, ficando também abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de, respectivamente, 0,83% e 1,25%, nos períodos analisados.

O indicador de abrangência nacional é medido mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pelo DataZap, com base nos imóveis anunciados.

Por outro lado, a variação no preço médio de locação residencial em Fortaleza, no acumulado dos últimos 12 meses, foi a quinta maior do País, chegando a 17,19%, bem acima dos 4,5% de alta do IPCA, ficando abaixo apenas de Goiânia (30,98%), Florianópolis (23,41%), Curitiba (21,07%) e Rio de Janeiro (17,93%).

Com as recentes reduções no valor dos aluguéis na capital cearense, contudo, a tendência é que o ano de 2024 feche com variação menor que a registrada nos dois anos anteriores, quando ficou em 21,33% (2022) e 21,95% (2023).

"Quando observamos o cenário de Fortaleza, a variação mensal do FipeZap Locação Residencial se apresenta negativa desde dezembro de 2023. Dessa forma, consideramos o dado atual como um movimento consolidado e não apenas uma situação pontual. No entanto, ao analisar a dispersão desse choque entre os bairros, acreditamos que o declínio nas locações deve começar a reduzir nos próximos meses. É importante frisar que o mercado de trabalho é um dos principais propulsores do segmento de aluguel residencial”, disse o economista Pedro Tenório, do DataZap.

“Quando avaliamos o desempenho do mercado de trabalho na capital cearense, notamos que foi inferior à média nacional no segundo semestre de 2023: a taxa de desocupação tanto no Brasil quanto em Fortaleza era de 8% no segundo trimestre de 2023. No entanto, a taxa média brasileira caiu para 7,4% no último trimestre do ano, enquanto a taxa em Fortaleza aumentou para 9,2%.", acrescentou o economista.

Quanto aos bairros, o preço médio de locação residencial mais caro é o do Mucuripe, que chega a R$ 38,30 por metro quadrado. A valorização do aluguel naquele bairro em 12 meses foi de 5,6%.

No período, chama atenção a grande alta registrada nos imóveis locados no bairro Luciano Cavalcante que saltou 50,3% e chegou a R$ 36,50 por metro quadrado, mesmo valor médio encontrado no Meireles.

Panorama nacional

No cenário nacional, os autores do levantamento destacaram um aumento médio de 1,28% no valor do aluguel de imóveis residenciais em fevereiro, com uma alta mais expressiva, de 1,60%, entre aqueles que possuem apenas um dormitório. Já o preço médio de locação mais alto por metro quadrado foi encontrado em São Paulo, de R$ 52,54.



Bairros mais caros

MUCURIPE: R$ 38,3 /m²

MEIRELES: R$ 36,5 /m²

LUCIANO CAVALCANTE: R$ 36,5 /m²

ALDEOTA: R$ 28,7 /m²

COCÓ: R$ 28,7 /m²

PAPICU: R$ 23,8 /m²

CENTRO: R$ 21,5 /m²

FÁTIMA: R$ 21,5 /m²

SÃO JOÃO DO TAUAPE: R$ 17,1 /m²

JOAQUIM TÁVORA: R$ 16,5 /m²

