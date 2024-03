PIB do Ceará cresceu 2,42% em 2023 puxado por serviços

Foto: FCO FONTENELE Serviços, como os relacionados ao turismo, impulsionaram o PIB cearense

Importante fator para avaliar a saúde econômica de uma localidade, o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará avançou 2,42% no fechamento de 2023, na comparação anual, apoiado pelo setor de serviços. No entanto, o indicador ficou abaixo da média nacional, de 2,9%, no período.

Na avaliação apenas do quarto trimestre de 2023 com igual período anterior, a economia cearense teve crescimento maior, de 5,14%, ultrapassando o resultado do País de 2,1%. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) ontem, 21.

Para o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o Estado está no caminho certo para seguir avançando no indicador, “com mais investimentos e geração de emprego e renda à nossa população. Cuidar dos cearenses é nosso maior objetivo”, publicou na plataforma X.

O PIB calcula os resultados de três setores no Ceará: agropecuária, indústria e serviços, bem como desagregados por suas atividades econômicas, revelando tendências de desempenho econômico no curto prazo, segundo o Ipece.

O órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Estado analisou, especialmente, que um desenvolvimento positivo no setor de serviços impactou os resultados, diferentemente do Brasil, que teve como destaque a agropecuária.

No acumulado do ano, o setor de agropecuária cearense recuou 6,40%, ao passo que o País avançou 15,1%. Serviços teve o maior crescimento local, de 3,40%, e a indústria ficou com 1,09% em 2023. Nestes segmentos, o Brasil registrou 2,4% e 1,6%, respectivamente.

Já no quarto trimestre de 2023 o setor de agropecuária no Ceará teve uma queda menor, de 4,74%, enquanto o Brasil ficou estável. A indústria, por outro lado, cresceu 8,97% – muito acima do registrado nacionalmente no período, de 2,9%. Serviços ficou com 4,78% no Estado e 1,9% no País.

Recuperação intensa no 2º semestre

Na análise de Nicolino Trompieri Neto, coordenador de contas regionais do Ipece, os efeitos da pandemia de covid-19 se dissiparam de sua fase mais veemente. "O Ceará se recuperou de forma mais intensa no segundo semestre de 2023", detalhou.

Para 2024, a expectativa da pasta é que o PIB avance 2,31% no Ceará, acima da média nacional prevista em 1,78%. As informações são preliminares e sujeitas a retificações “quando forem calculadas as Contas Regionais definitivas”, informou em nota o Ipece.

Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo também são estados que realizam cálculos do PIB além do Ceará, pois fazem uso da “mesma ponderação das Contas Regionais”, conforme o Ipece.



Serviços

Influenciado pelo consumo e serviços em sua maioria, o PIB do Ceará poderá ainda ter tendências positivas em 2024 com a eventual flexibilização da Taxa Selic até dezembro, em 10,75% ao ano atualmente. “Esse ano todo deve ser beneficiado por isso, mesmo que o Banco Central pare as reduções”, disse Witalo Paiva, analista de políticas públicas do Ipece.

"Essa redução na taxa básica de juros tem efeito direto no custo da tomada de crédito, tanto na parte das famílias, como com parte das empresas. Então com certeza isso impactará diretamente no consumo", explicou o analista de políticas públicas do Ipece, Alexsandre Lima.

Já o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, vê que a composição do crescimento da economia brasileira não é sustentável no longo prazo se for baseada no aumento do consumo das famílias, do governo e das exportações.

“Sem aumento da capacidade produtiva, o crescimento via aumento do consumo acaba esbarrando na falta de capital físico e gerando inflação”, acrescentou o especialista, que vê a taxa de investimento preocupar, referindo-se à formação bruta de capital fixo.

Agronegócio

Em contrapartida, o setor do agronegócio no Ceará tem sofrido – e pode continuar sofrendo – com impactos climáticos relacionados à falta de chuva. É o que informou a assessora técnica do Ipece, Cristina Lima. “Toda a agropecuária tem uma relação muito forte com a parte climatológica.”

“A gente vai aguardar se o cenário climatológico de 2024 vai repetir 2023, porque é isso que a gente está achando que, se repetir, vai ser um cenário ruim”, acrescentou Lima. “A expectativa de crescimento não é tão favorável”, mas a base de comparação em relação a 2023 é baixa.

Segundo o diretor-presidente da MAV Capital, André Ito, “investir em pesquisa e desenvolvimento para que haja a manutenção da alta produtividade com a busca de novos caminhos para o desenvolvimento sustentável” é fundamental no Brasil, tendo em vista as mudanças climáticas.

Os especialistas do Ipece informaram que o Governo do Ceará já tem se preparado para um possível cenário de estiagem em 2024, com políticas públicas voltadas ao apoio setorial à agropecuária, mas não forneceram mais detalhes.



Indústria interrompe sequência negativa; Agro sob atenção

O setor da indústria no Ceará apresentou um crescimento de 1,09% em 2023 e 8,97% no quarto trimestre do último ano, interrompendo os valores negativos apresentados desde o primeiro trimestre de 2023.

No ano, o segmento industrial de eletricidade, gás e água avançou 9,26% no Estado, enquanto construção civil avançou 3,02%. Já transformação caiu 4,30% e a parte extrativa mineral recuou 0,03% também.

"Quando você observa a série histórica, é um dos piores números de desempenho. Então a gente tinha uma base de comparação muito baixa, e essa base de comparação tem que ser levada em conta quando a gente avalia todos os setores que tiveram crescimento positivo no quarto trimestre", analisou Witalo Paiva, analista de políticas públicas do Ipece.

"Além do desempenho produtivo satisfatório, a base de comparação deprimida no final de 2022 ajudou a impulsionar os resultados recentes. O resultado do quarto trimestre contribuiu para que a atividade industrial encerasse o ano de 2023 com desempenho no campo positivo", de acordo com o Ipece.

Conheça os números

Resultado do PIB

Ceará

2023 (acumulado): 2,42%

4º trimestre de 2023 (base anual): 5,14%

4º trimestre de 2023 (base trimestral): 1,62%

Brasil

2023 (acumulado): 2,9%

4º trimestre de 2023 (base anual): 2,1%

4º trimestre de 2023 (base trimestral): 0%

PIB por setores

em 2023

Ceará

Agropecuária: -6,40%

Indústria: 1,09%

Serviços: 3,40%

Brasil

Agropecuária: 15,1%

Indústria: 1,6%

Serviços: 2,4%

Fonte: Ipece

