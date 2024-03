Ceará gera 3.897 empregos formais em fevereiro, 2º melhor resultado do NE

Foto: BÁRBARA MOIRA (28-02-2020) Setor de serviços foi o que mais cresceu no Estado e na Capital

O Ceará teve saldo positivo de 3.897 postos de trabalho formal no mês de fevereiro. É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). Ao todo foram registradas 48.488 admissões ante 44.591 desligamentos no período analisado.

O resultado foi o segundo melhor da região Nordeste, atrás apenas do verificado na Bahia, que gerou 6.249 empregos formais em fevereiro, e bem acima de Pernambuco, que teve o terceiro melhor desempenho, tendo gerado 2.145 vagas no mês passado. Já o pior desempenho entre os estados nordestinos ficou com Alagoas, que teve 2.886 postos de trabalho fechados.

No acumulado de 2024, foram gerados 5.294 novos empregos no Ceará. O número de postos de trabalhos criados no 1º bimestre deste ano é mais que o dobro do gerado em período equivalente do ano passado, quando foram criadas 2.554 vagas, mas é inferior aos verificados nos meses de janeiro e fevereiro nos anos de 2020 (antes da chegada da Covid-19 ao Ceará), 2021 e 2022.

Quando comparados apenas os meses de fevereiro de cada ano, o desempenho é o pior da série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020. À época foi modificada a metodologia de aferição do trabalho formal para incorporar nas estatísticas do governo categorias como as dos trabalhadores com contratos intermitentes ou temporários, com base na reforma trabalhista de 2017.

Apesar disso, para o analista do mercado de trabalho Erle Mesquita, o crescimento na geração de empregos no 1º bimestre deste ano em comparação com o 1º bimestre do ano passado, “mostra que há realmente um processo de recuperação da oferta de postos de trabalho. O ano de 2024 também é importante porque é um ano eleitoral. É um ano que tem um espaço significativo na economia dos municípios, que é o que gera uma boa parte das políticas públicas”.

Ele acrescenta que “além da questão eleitoral, também há uma melhora do cenário econômico e uma paulatina redução da taxa de juros, há perspectiva de retomada de muitas obras e ofertas de novos empreendimentos. Isso acaba impulsionando também tanto a construção quanto a comercialização de imóveis. Há uma melhora paulatina do cenário econômico”.

Nesse sentido, o setor que teve o maior saldo de postos de trabalho celetistas (com carteira assinada) foi o de serviços, que gerou 3.286 novos empregos, ao contratar 23.418 profissionais e demitir 20.132. Na sequência, aparece o setor da construção, com saldo de 1.089 postos formais de trabalho, a partir de 5.844 admissões e 4.755 desligamentos.

Esses dois setores puxaram para cima o saldo de empregos em fevereiro no Ceará. “O Estado está bem, registrando mais oportunidade de trabalho. E também a maior parte desse saldo é de contratação padrão”, acrescentou Erle Mesquita, do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

A propósito, o presidente do IDT, Raimundo ngelo, comemorou o fato de que o saldo positivo foi decorrente de uma maior equidade de gênero nas contratações. “As vagas foram preenchidas no mesmo patamar entre as mulheres (1.982) e os homens (1.914)”, ressaltou.

Por sua vez, o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, disse estar confiante de que os números seguiram positivos ao longo de 2024, “considerando os investimentos públicos, a exemplo das iniciativas dos governos estadual e federal, e da confiança do setor privado”.

Com as novas vagas geradas, o estoque de empregos no Ceará, ou seja, o número de pessoas trabalhando com carteira assinada no Estado em fevereiro era de 1.358.631.



Fortaleza concentra criação de vagas no Ceará

O município de Fortaleza concentrou boa parte da geração de novos postos de trabalho no Ceará, conforme apontam os dados do Caged.

O saldo positivo de 3.470, equivale a 89% dos 3.897 empregos criados no Estado em fevereiro. O resultado é decorrente de um total de 27.190 admissões (56% do total estadual) e 23.720 desligamentos (53,1% do verificado no Estado) registrados no mês passado na capital cearense.

Para o analista do IDT, Erle Mesquita, o resultado obtido pelo município de Fortaleza no mês passado, mesmo considerando o histórico recente. “Essa geração de empregos foi muito concentrada na Capital. Ela sempre foi muito concentrada em Fortaleza, mas nesse mês a proporção foi até maior”, pontuou.

Assim como ocorreu no âmbito estadual, o setor com maior saldo positivo na geração de novos postos formais de trabalho, em Fortaleza, foi o de serviços, com 2.576 novas vagas criadas. “Essa concentração foi muito puxada pelo segmento da educação”, exemplificou Erle Mesquita.

Por outro lado, setores como a indústria e a agropecuária tiveram saldo positivo na Capital, de 371 e 6 postos formais de trabalho criados, diferentemente do que ocorreu na esfera estadual.

