Falta de energia afeta empreendimentos cearenses na Semana Santa

A preocupação com a falta de energia elétrica durante os feriados no Ceará vem ganhando destaque desde o Ano Novo, continuando pelo Carnaval e agora no feriado da Semana Santa. Empreendimentos têm enfrentado prejuízos recorrentes, sem vislumbrar melhorias a longo prazo. A Enel Distribuição Ceará justifica que fortes chuvas impactaram as regiões e que investimentos têm sido feitos para melhorar a rede elétrica.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel), Taiene Righetto, informou que a problemática tem acontecido em “todas as altas temporadas e feriados”. “A Abrasel Ceará está em contato direto com a Enel, e (faz) o apelo para que a Enel forneça um serviço de qualidade, permitindo que o setor de bares e restaurantes opere com tranquilidade”, disse em nota.

A recorrência da falta de energia afeta ainda o Turismo, de acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Régis Medeiros. “Se isso vai ficando uma coisa recorrente, muitas pessoas podem começar a ter medo de ir para as localidades e passar por esse tipo de coisa”. Além disso, muitas das hospedagens não têm condições de adquirir geradores para mitigar o problema, pontuou o gestor.

Em apuração, O POVO conversou com proprietários de hotéis e pousadas no Ceará, que afirmaram ter tido prejuízos com as oscilações elétricas no feriado. Um deles foi o sócio-diretor do Hotel DaMa – localizado na Praia da Colônia, em São Gonçalo do Amarante –, Davide Beneventi, que disse ter perdido todos os hóspedes por uma falta de energia que durou cerca de 40 horas durante a Semana Santa.

Além disso, o hotel contou com perdas de alimentos que precisavam de refrigeração. “Na quarta (27), compramos peixe, camarão, carne, sorvete… tudo para o feriado de Páscoa. Perdemos tudo”, lamentou Beneventi. O empreendimento já havia enfrentado problemas semelhantes no período de Carnaval, algo que já havia afetado a saúde financeira do local.

As oscilações também foram registradas em Flecheiras, no Trairi, pela dona da pousada La Casa Di Pietra, Moira Sibemberg. “O problema é recorrente, a oscilação tem sempre – independentemente de chuva e ocupação. (...) Aqui também já tivemos que reembolsar hóspedes.” No relato, a empreendedora disse que alguns hóspedes entendem a situação, mas, ainda assim, há desconforto.

Para Sibemberg, a preocupação com o bem-estar dos hóspedes vai além do prejuízo financeiro da pousada. “Eles estão pagando caro para poder relaxar, descontrair, se divertir. (A falta de energia) gera um estresse psicológico muito grande e é difícil de traduzir em números”, detalhou a gestora em entrevista.

“De novembro até hoje aqui na pousada, perdemos por causa da Enel quatro ares-condicionados, duas televisões, uma geladeira industrial, um freezer, uma geladeira normal e um micro-ondas. Somos uma pousada pequena, oito quartos somente, um prejuízo muito grande”, acrescentou a dona da La Casa Di Pietra.

As perdas também têm sido constantes para o proprietário da Pousada 3 Abelhas, no Cumbuco, Simone Mellini. “O prejuízo é constante e não para… mundial de kite (esporte aquático), Natal, Réveillon e Páscoa foram completamente estragados, o prejuízo foi de dezenas de milhares de reais”.

Ainda no Cumbuco, o proprietário da pousada Kite Cabana, Alexandre Coelho, afirmou que o Turismo da região está sendo diretamente afetado pelas faltas de energia constantes. “Essas ocorrências vêm se repetindo. Tivemos um alto prejuízo dos hóspedes que foram embora, quase 14 foram embora. Tivemos prejuízos com os alimentos, temos que pagar o pessoal da limpeza, então está sendo muito difícil”.

Já a Pousada Bosque Cumbuco não teve desistências dos hóspedes, mas o prejuízo para eles foi outro. “Nosso maior prejuízo foi ter que dar explicações, rezar para que a luz voltasse para todos (...). Além do prejuízo financeiro, temos um prejuízo que é pouco falado, que são os comentários feitos sobre as nossas praias e a falta de luz e isso é uma coisa irreparável”, de acordo com o proprietário Ricardo Campos Moura.

Em Beberibe, por exemplo, a proprietária de um sítio voltado ao cultivo de peixes, Mara Pinheiro, disse que o local teve que se adaptar por meio da aquisição de um gerador para levar mais segurança ao negócio com as oscilações de energia. “As instabilidades no fornecimento foram ficando constantes”. Guaramiranga também contou com faltas de energia no período do feriado, segundo apuração do O POVO.



Pedidos de ressarcimento de prejuízos podem ser solicitados pelo site da Enel (www.enel.com.br), pela Central de Relacionamento (0800 285 0196) ou em uma loja de atendimento próxima. Além disso, é possível registrar uma reclamação na Aneel e no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon)

O POVO também recebeu relatos de falta de energia por mais de 11 horas no sábado, dia 30, em Mulungu. Além de interrupções no fornecimento de energia em Baturité e Guaramiranga