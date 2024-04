Porto de Fortaleza recebe navio da Rússia com carga de 4 mil toneladas de asfalto

Foto: André Alencar/Companhia Docas do Ceará Navio vindo da Rússia chega ao Porto de Fortaleza com carga de asfalto

Uma carga com 4 mil toneladas de asfalto chegou ao Porto de Fortaleza vinda da Rússia. O material abastecerá a indústria de asfalto Companhia Brasileira de Asfalto (CBAA Asfaltos), localizada em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O material será transportado em caminhões com destino ao parque industrial da CBAA Asfaltos.

Conforme a Companhia Docas do Ceará (CDC), administradora do Porto do Mucuripe, as cargas de asfalto têm ganhado em importância na participação da movimentação no equipamento.

Em janeiro, a empresa CBAA Asfaltos já havia trazido 10,5 mil toneladas de CAP 50/70. A quantidade levou o Porto de Fortaleza a liderar a importação de asfalto no Brasil naquele mês.

“Esse produto é essencial para a pavimentação de estradas, ruas, recapeamento das rodovias e outras obras de infraestrutura e utilizado em larga escala pela indústria da construção civil: tradicionalmente, a que mais gera empregos no País. Além do mais, o cimento asfáltico importado pelo Porto de Fortaleza vai ser comercializado para todos os estados do Nordeste", disse o diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, Lucio Gomes.

Lucio ainda destacou o fato do Porto de Fortaleza já ter importado 14 mil toneladas de cimento somente neste ano.

