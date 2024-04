Ceará quer melhorar sinais de telefone e internet no Porto do Pecém e estradas

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 27-12-2023: Fotos: Seinfra entrega terminal de ônibus provisório no Papicu. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

Convênio firmado prevê que o Porto do Pecém e as cidades do litoral cearense recebam melhoria na sua infraestrutura de conectividade. A finalidade é oferecer sinal perene de telefonia e internet nas áreas e acabar com apagões de conectividade.

A parceria técnica foi firmada entre o Governo do Ceará, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e deve contar com o apoio das empresas de telecomunicação que atuam no Estado. Conforme O POVO apurou, a Anatel também deve entrar com recursos para o projeto.

A Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra) é quem deve liderar o projeto, que já está em fase de estudos para que o projeto-piloto possa ser lançado no último trimestre deste ano.

Ao O POVO, o titular da Seinfra, Antônio Nei de Sousa, destaca que no início de 2025 devem iniciar as melhorias na infraestrutura de conectividade de Icapuí a Fortaleza pela CE-040 e, depois, de Fortaleza a Camocim.

No que se refere ao projeto piloto que deve ser realizado nos últimos meses do ano, o foco principal será o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). Antônio Nei destaca que o objetivo é levar conectividade ao espaço.

"A iniciativa começou pelo membro do Conselho Diretor da Anatel, o cearense Vicente Aquino, então conversamos, chegamos a um denominador comum e em março técnicos já fizeram um levantamento no Porto do Pecém", ressalta o secretário, que participou de entrevista na Rádio O POVO CBN nessa quinta-feira, 4.

O secretário enfatiza que atualmente há um déficit nacional de conectividade fora dos grandes centros, o que pode ser notado em viagens rodoviárias, por exemplo. Por enquanto, a Seinfra não dá detalhes sobre quanto custará o desenvolvimento do projeto, mas certifica que ele deva ocorrer de forma acelerada após o sucesso do projeto-piloto.

"Temos praticamente todas as rodovias com oscilações enormes, entre o sinal e não ter sinal algum. O objetivo é trabalhar com todas as operadoras que atuam no Estado e a Anatel está oferecendo um subsídio muito importante (para chegar a uma solução)".

O titular da Seinfra ainda pontua que a iniciativa leva em consideração nessa expansão das bases de infraestrutura em telecomunicações o aspecto econômico, das bases de indústrias, comércio e serviços das regiões, sem esquecer do turismo.

Ele pontua que já há cobranças antigas do trade turístico da conectividade nas áreas turísticas do litoral.

Nei ainda pondera o fato de que os turistas internacionais recebidos de países da Europa e Estados Unidos, por exemplo, são habituados com um padrão superior de sinal. Portanto, não oferecer uma boa estrutura, poderia gerar prejuízos ao Ceará.

O tema conectividade nas estradas está em debate há anos e se intensificou no Brasil pelo menos desde 2021. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, há um ano, o ministro das Telecomunicações, Renan Filho, afirmou que essa é a principal demanda dos motoristas e que é preciso ampliar o serviço de telefonia e internet nas estradas brasileiras.

Segundo ele, a Winity Telecom, uma das empresas vencedoras do leilão do 5G para explorar a faixa nacional de 700 MHz, ganhou o direito e terá de fornecer cobertura de 36 mil km de rodovias até 2029 em trechos indicados pela Anatel.

No início de fevereiro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) questionou formalmente a Anatel sobre o status das obrigações de cobertura em estradas.

A ANTT quer cobertura 4G em concessões de rodovias. A Anatel concorda, mas afirmou em resposta que está estudando alternativas.

Fazem parte dos 36 mil km de rodovias a receberem melhorias de infraestrutura de conectividade mais de 2 mil trechos de estradas pavimentadas. Entre elas, trechos da BR-116.

O Nordeste deve ser a região com maior número de quilômetros de estradas conectadas, 11,2 mil km. Já o Ceará, deve ser beneficiado com total de 1.256,8 km de rodovias conectadas, conforme o Governo Federal.

