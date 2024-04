Beach Park suspende operação no parque aquático por problemas de energia

Foto: Acervo/Beach Park Parque aquático do Beack Park teve atividades suspensas ontem por problemas no fornecimento de energia

Os problemas no fornecimento de energia elétrica no Ceará afetaram ontem as operações do Beach Park,

considerado o maior parque aquático da América Latina. Ontem, o empreendimento localizado no Porto das Dunas, em Aquiraz, suspendeu o funcionamento do seu parque aquático, o Aqua Park, em razão de danos significativos das instalações elétricas.

“Essas interrupções (de energia) causaram danos substanciais às nossas infraestruturas de energia,

afetando inclusive os geradores que garantem a nossa autonomia operacional”, informou o Beach Park.

Em nota, a empresa ressaltou, no entanto, que o Restaurante de Praia, a Vila Azul do Mar e os resorts, não foram afetados e seguiriam funcionando normalmente.

De acordo com a empresa, os clientes que estavam com ingressos agendados para ontem podem remarcar as visitas ao parque aquático do Beach Park sem custos.

“Estamos comprometidos em resolver essas questões de forma eficiente e restabelecer o pleno funcionamento de todas as nossas atrações o mais rápido possível. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão”, finaliza a nota

do Beach Park.

Saiba como remarcar ingressos

Os clientes com ingressos agendados para esta sexta poderão remarcar as visitas ao parque aquático do Beach Park sem custos.

A empresa disponibiliza quaro canais para remarcação:

Problema no Beach Park ocorre em meio à crise na Enel

O problema no Beach Park ocorre em meio aos questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado pela Enel no Ceará.

No último dia 16 de fevereiro, protesto no Porto das Dunas cobrou melhorias nos encargos da companhia.

Moradores da região chegaram a reunir mais de mil assinaturas em abaixo-assinado em desfavor dos serviços prestados.

Já em 19 de março, o governador estadual Elmano de Freitas (PT) cobrou da distribuidora maior dedicação à operação cearense.

Comerciantes de Cascavel também reportam prejuízos

Aquiraz não foi o único município cearense penalizado com problemas no fornecimento de energia elétrica. Ontem, comerciantes do centro de Cascavel, município localizado a 62,9 km de Fortaleza, fecharam as portas mais cedo, por volta de meio dia, em razão da falta de energia. Outros, recorreram

a geradores para continuar funcionando.

De acordo com relatos obtidos pelo O POVO, as oscilações começaram a ser registradas ainda na semana passada. Nesta semana, houve queda de energia elétrica todos os dias desde quarta-feira, 3.



Além do centro de Cascavel, o problema também foi registrado no bairro Planalto na noite desta sexta-feira.

Procurada pelo O POVO, a Enel Ceará informou que no caso do Beach Park uma falha causou o desligamento do fornecimento de energia no parque aquático.

“A empresa esclarece que mobilizou engenheiros e executivos da área comercial até o local e que está trabalhando, em conjunto com equipes do empreendimento, para verificar as instalações internas e

normalizar o serviço o quanto antes”, informou em nota.

Já em relação à Cascavel, a distribuidora de energia informou que equipes estavam atuando no local para restabelecer o serviço aos clientes impactados. Por volta de 21 horas de ontem, a companhia informou que o serviço teria sido reestabelecido.



O cenário de quedas de energia em estabelecimentos do Ceará tem sido recorrente. No feriado da Semana Santa deste ano, O POVO apurou que cidades como São Gonçalo do Amarante, Trairi, Beberibe e

Guaramiranga registraram prejuízos no turismo e na economia com as oscilações elétricas no feriado.



No Carnaval, o cenário repetiu. O setor de bares e restaurantes registrou casos de estoques de mercadorias perecíveis perdidos durante a falta de luz.



A falta do fornecimento gerou uma perda de pelo menos 50% do faturamento esperado pela classe, de acordo com Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE).

Enel muda presidente no Ceará

A companhia está sob nova direção: executivo José Nunes de Almeida Neto assume a função de diretor-presidente no Ceará.

Ele exercia o cargo de diretor de Relações Institucionais da Enel Brasil. Agora, está na função em que atuava Márcia Sandra Roque.

Substituição foi confirmada nessa quinta-feira, 4, e anunciada em novembro do ano passado.

Enel Ceará é multada por irregularidades

A Enel Ceará foi multada em quase R$ 15 milhões devido a processos de cobrança irregular na medição de energia elétrica.

Penalidade foi aplicada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), após fiscalizações realizadas na sede da distribuidora.

CPI da Enel lança enquete sobre qualidade do serviço da empresa

Há uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que investiga supostas irregularidades pela Enel Ceará.

A CPI lançou uma enquete para avaliar a experiência dos clientes com os serviços e produtos prestados pela empresa no Estado.



Questionário será mais uma ferramenta para os deputados estaduais poderem avaliar a empresa.

Os trabalhos da CPI acontecem desde o ano passado e tiveram as atividades prorrogadas por mais 120 dias no fim de 2023.

(Colaborou Amanda Araújo)