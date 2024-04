Petrobras faz novo simulado no Ceará

Foto: ânia Rêgo/Agência Brasil Ação aconteceu entre os dias 16 e 17 de abril

Após a descoberta de petróleo em mais uma área da Margem Equatorial na Bacia Potiguar, a Petrobras realizou uma simulação de vazamento de petróleo no bloco de exploração POT-M-762 entre os dias 16 e 17 de abril a 85 quilômetros da Praia de Ponta Grossa, em Icapuí.

É a segunda vez que a companhia faz este tipo de teste. A primeira foi pouco antes de enviar o navio-sonda que atestou a existência de petróleo na área e O POVO noticiou em primeira mão.

"O simulado foi realizado em cumprimento a uma condicionante apresentada pelo Ibama como etapa para a obtenção da licença de perfuração dos poços Pitu Oeste e Anhangá, na Bacia Potiguar", explicou em nota.

Com extensão do Rio Grande do Norte ao Amapá, a Margem Equatorial é considerada a nova fronteira de exploração de petróleo do Brasil, tem potencial de exploração de 7,5 bilhões de barris e é alvo de mais de R$ 3 bilhões pela Petrobras até 2028.

Mobilização concentrada no Estado

No total, foram mobilizados cerca de 440 profissionais com base em Fortim, no Ceará, e também no Rio de Janeiro, onde fica a sede da companhia e as ações são monitoradas.

O grupo fez uso de quatro aeronaves, dois drones, duas ambulâncias, 32 veículos terrestres e 20 embarcações para as ações de simulação de contenção e recolhimento de petróleo, proteção costeira, monitoramento, resgate e atendimento à fauna.

Toda a ação ocorreu no estado do Ceará, com a formação de 20 forças-tarefas em atividade no mar e nas praias, com cerca de 50 profissionais especializados no tema, incluindo biólogos, veterinários e tratadores.

O simulado teve ainda quatro unidades de recepção e estabilização de fauna montadas entre Aracati e Icapuí, além da mobilização do Centro de Despetrolização e Reabilitação e Quarentena (IAAP), em Caucaia.

Esforço para o licenciamento

Desde a frustração no processamento de licenciamento na Bacia da Foz do Rio Amazonas, a Petrobras tem concentrado esforços na exploração dos poços na Bacia Potiguar, a cerca de 90 km da costa cearense.

“Esse simulado representa uma etapa final de um trabalho de vários anos. Em uma área de nova fronteira como esta, mostrar eficiência, segurança e uma enorme mobilização de pessoas, equipamentos e recursos nos abre novas perspectivas para que possamos atuar na Margem Equatorial como um todo”, enfatizou o comandante do simulado, Jeferson Kinzel.

A companhia destaca ainda que "descobertas recentes anunciadas em regiões contínuas a essas fronteiras, especialmente nos vizinhos Guiana e Suriname, indicam relevante potencial de produção de petróleo para a Margem Equatorial brasileira."

"Estamos buscando licenciamento para uma nova fronteira, uma área extremamente importante para a Petrobras e tenho convicção de que, com esse competente trabalho feito aqui, o Ibama terá mais confiança de que, em uma remotíssima hipótese de algum incidente, estamos preparados para atuar", ressaltou o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Joelson Falcão Mendes.



Mais notícias de Economia