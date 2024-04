Governo lança serviço de abertura de empresas pelo WhatsApp no Ceará

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-04-2024: O serviço "Empresa Mais Simples: Abre no Zap" lançado pelo Governo do Ceará, por meio da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec). A novidade possibilita a formalização de negócios no Ceará pelo WhatsApp no Palácio da Abolição. (Foto: Samuel Setubal)

Para facilitar a abertura de empresas no Ceará, o serviço “Empresas Mais Simples: Abre no Zap” foi lançado ontem, 23, pelo Governo do Estado para formalizar novos negócios pelo aplicativo do WhatsApp. A medida deve facilitar os processos burocráticos envolvidos neste processo e, assim, fomentar empregos.

O Ceará é o primeiro estado a contar com serviços desse tipo no Brasil, com apoio da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec). A expectativa é que o acesso para abrir empresas no Estado, cujo tempo varia entre 3 a 5 minutos pela internet, seja facilitado com WhatsApp, conforme anunciado pelo governo.



“Nós hoje temos no Estado do Ceará, uma pessoa consegue abrir o seu negócio em cerca de 3 minutos, mas agora vai poder facilitar o acesso dessas pessoas, que é a possibilidade de elas abrirem a sua empresa pelo WhatsApp", anunciou o governador Elmano de Freitas (PT) na reunião do Fórum Estadual de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Ceará, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

"Nós vamos, com isso, garantir que pessoas do Ceará inteiro – jovens, homens, mulheres – possam, no seu celular, abrir o seu negócio e já ter alvará de funcionamento do corpo de bombeiros, já ter a certidão da sua empresa, ter o seu CNPJ”, acrescentou na ocasião.

O governador espera, ainda, que o serviço fomente os empregos no Ceará, tendo em vista que cerca de 1 milhão de empresas no Estado são voltadas a pequenos negócios, englobando a maior parte dos postos de trabalho. Algo que poderá ser potencializado com a possibilidade de abertura de novas empresas pelo WhatsApp.

No primeiro trimestre deste ano, o Ceará contou com a abertura convencional de 26.822 empresas, com um saldo positivo de oito mil novos negócios em comparação aos encerramentos. Os destaques de registros do período ficaram com Fortaleza, com 13.185 aberturas; Caucaia, com 1.067; e Juazeiro do Norte, com 1.051.

Questionado se havia estimativa para ampliar este número com a nova modalidade virtual, Elmano relatou que, como o Ceará é pioneiro na medida, ainda não há um estudo que demonstre tais impactos.

“O que eu posso dizer é que nós temos um saldo positivo de abertura de negócios no Ceará muito importante e que nós vamos continuar nesse esforço de trazer mais negócios”, disse.

O objetivo é que o processo seja realizado de forma gratuita, simples e acessível por meio de uma conversa entre o empreendedor e um robô no WhatsApp, o qual faz perguntas para guiar o processo até a conclusão do registro da empresa.

“Empreendedor vivia uma saga para abrir empresa. Na Junta, nós criamos um sistema para que tudo pudesse ser feito pela internet. O resultado desse trabalho, da implementação de tecnologia, é que a gente consegue hoje entregar a abertura de empresas pelo WhatsApp”, segundo a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, em fala no Fórum.

A ideia é chegar em locais do Estado onde não há tantos empreendedores formais e tirá-los da informalidade. Carolina acredita que o número de formalização ao fim de 2024 ultrapasse a marca do segmento em 2023, de mais de 100 mil empresas instaladas com modelo simplificado no Ceará. "E agora com WhatsApp com modelo mais universal, mais inclusivo."

Além disso, a presidente explica que o processo de mudanças iniciou em 2016 na Junta e que, hoje, o serviço acontece de forma 100% digital por meio de mecanismos rápidos, na sua visão. No entanto, a presidente não descarta a continuidade da forma humanizada de levar os atendimentos virtuais, especialmente potencializada pelo período da pandemia de covid-19.

Como abrir uma empresa

> Inicie uma conversa com o número (85) 3108-2920;

> É importante destacar que o cidadão também deve possuir conta Gov.br, como já acontece no Portal de Serviços, para assinar o contrato social

> Siga as orientações e envie os seus dados;

> Segundo o Governo, o processo é concluído em poucos minutos.