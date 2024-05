Arezzo projeta 1 milhão de pares de sapato por ano em Uruburetama

Foto: Samuel Pimentel ALEXANDRE Birman, CEO da Arezzo, visitou a fábrica em Uruburetama

A Arezzo&Co inaugurou oficialmente sua produção industrial nos municípios de Uruburetama e Tururu (localizados no Vale do Curu) e prevê 1 milhão de pares de sapatos por ano na operação. A empresa assumiu plantas fabris deixadas vagas nos municípios pela Paquetá Calçados, que fechou seu negócio no Estado.

O CEO da empresa, Alexandre Birman, visitou a fábrica de Uruburetama e já demonstrou interesse em compra de novos maquinários e ampliação de linhas de produção. Segundo ele, a companhia já conseguiu atingir a meta de produtividade e prevê ampliações nos próximos períodos. O grupo Arezzo é composto pelas marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Alme, Reserva, Carol Bassi, Vans entre outras.

"A vida não é planejada, as coisas acontecem e cabe a nós estarmos com olhos abertos e os ouvidos atentos para ver as oportunidades e ter sensibilidade e, sobretudo, conexão, que vai além de números e estratégia. Uma conexão humana, pois uma empresa só é viável se tiver conexão e amor”, disse aos novos funcionários, destacando a aquisição da unidade fabril.

Birman destacou ainda após vistoriar a unidade fabril que se agradou com a estrutura. “Estou sinceramente impressionado com a qualidade da fábrica. Eu viajo o mundo inteiro em fábricas de sapatos, tenho olho clínico para sapatos e vi oportunidades de melhorias, mas não digo isso para agradar: é impressionante o calçado produzido por vocês. Mantenham esse carinho e amor e pensem que cada par de sapato será comprado por uma mulher em uma ocasião especial”, continuou o empresário.

Designer de sapatos reconhecido mundialmente, o CEO da Arezzo&Co destacou a qualidade do serviço feito pelos funcionários oriundos da Paquetá e enfatiza que a operação industrial no Ceará pode crescer no futuro.

Junto ao empresário, o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho, apresentou as vantagens competitivas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

A Arezzo é uma das principais empresas exportadoras da indústria de moda nacional, com mercado aberto para a América do Norte e Europa, por isso, Salmito destacou especialmente as rotas marítima e aérea diretas entre o Ceará e os Estados Unidos, importante mercado para a marca.

“Maior grupo de moda da América Latina, o Grupo Arezzo está nos honrando em confiar na capacidade produtiva do povo cearense. Destacamos o nosso agradecimento e o nosso compromisso. Nós ficamos aflitos com o que aconteceu em 2023 em relação à antiga fábrica da Paquetá e o nosso governador Elmano de Freitas se empenhou pessoalmente para que esse negócio fosse fechado para evitar que as pessoas ficassem sem emprego”, afirmou.

A Arezzo assume as instalações após a saída da Paquetá Calçados do Ceará. Em Uruburetama, a operação fabril de produção de calçados existe desde 2001. E, desde fevereiro deste ano, o Grupo Arezzo iniciou sua produção industrial.

No Estado, a empresa, que recentemente anunciou fusão com o grupo Soma e é a maior empresa do setor de moda da América Latina, também assumiu outra operação da Paquetá na cidade de Tururu.

Em relação à geração de emprego, somente na operação de Uruburetama foram contratados aproximadamente 100 novos funcionários, além dos 1,2 mil que foram mantidos dos quadros da Paquetá. Para Tururu, também há perspectivas de futuras expansões.

Vale lembrar que, além de Uruburetama e Tururu, a Paquetá também mantinha operação nas cidades de Pentecoste, Itapajé e Irauçuba, empregando mais de 3,1 mil funcionários ao todo.

Conforme O POVO apurou, para além das operações em dois municípios, existe possibilidade de que a Arezzo possa ter interesse em pelo menos outra unidade fabril deixada pela Paquetá.

Agrada ao grupo a estrutura fabril deixada assim como a mão de obra já especializada disponível, já que antes de assumir novamente a produção industrial, a Arezzo era cliente da Paquetá.

Operador logístico vai conectar setor calçadista

A primeira empresa beneficiada pelo decreto do Governo do Estado que concede benefícios tributários para instalação de centros de distribuição (CDs) no Ceará é um operador logístico de envergadura nacional com expertise em matéria-prima para indústria calçadista. A empresa iniciou operação em Senador Pompeu, distante 265,8 km de Fortaleza, há um mês.

Conforme os cálculos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), o raio de impacto dessa operadora logística deve permitir com que os insumos para as fábricas cheguem em menos tempo às unidades industriais, reduzindo de aproximadamente sete dias para um dia útil.

"O Ceará já era o principal polo industrial do setor calçadista no País, mas a matéria-prima vinha toda de fora. E esse operador logístico vai permitir com que esse material chegue com maior facilidade", disse o titular da SDE, Salmito Filho.

Ainda de acordo com Salmito Filho, uma das empresas alvo dessa iniciativa é o Mercado Livre. "Os CDs e toda essa operação logística será beneficiada. O governador Elmano de Freitas, ouvindo a SDE, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e as empresas, construiu um decreto que estima e que permite mais competitividade para o Ceará com oportunidades de operações logísticas", explica.

Salmito destaca ainda que há possibilidade de instalação de CDs no Cariri, no Sertão Central, além da Região Metropolitana de Fortaleza.

O GRUPO AREZZO

No início de fevereiro deste ano a Arezzo&Co e o Grupo Soma confirmaram a fusão dos negócios. Com isso, passou a ter uma envergadura de 2.057 lojas, sendo 1.520 franquias e R$ 11,9 bilhões em faturamento.

Confira as marcas que compõem o Grupo Arezzo

Arezzo

Schutz

Reserva

Anacapri

Hering

Hering Kids

Maria Filó

Farm

Animale

Fábula

Foxton

Cris Barros

Off Premium

NV

Dzarm

Brizza

Alexandre Birman

Alme

Vans

Troc

ZZ Mall

BAW Clothing

Carol Bassi

Vicenza

BIRMAN E OS FUNCIONÁRIOS

O CEO da Arezzo & Co, Alexandre Birman, aproveitou o momento de visita à fábrica para se apresentar aos funcionários, destacando a história do pai empreendedor e fundador da marca, Anderson Birman, e lembrou da emocionada ação dos funcionários demitidos da Paquetá ao saberem que seriam recontratados pela Arezzo: realizaram uma oração, de mãos dadas, em torno da planta industrial.

Após as palavras, Alexandre desceu do palco e foi para o meio dos funcionários repetir o gesto. De mãos dadas com os novos empregados puxou o coro da oração do Pai Nosso.

Mapa

SDE detalha ainda que o Governo possui um mapa para futuros Centros de Distribuição, de acordo com os potenciais das regiões

do Estado

oração

Ontem, durante visita à fábrica, Alexandre Birman reproduziu gesto feito pelos funcionários demitidos da Paquetá ao saberem que seriam recontratados pela Arezzo: todos juntos, de mãos dadas, fizeram uma oração no parque fabril