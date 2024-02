Arezzo e Grupo Soma, dono da Farm e Hering, fazem fusão e projetam faturar R$ 12 bilhões

Foto: FERNANDA BARROS A nova organização com 34 marcas irá vender calçados, bolsas, itens de moda adulta e infantil

Com ações listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3), as varejistas Arezzo&Co e Grupo Soma, dono das marcas Farm e Hering, anunciaram a fusão dos seus negócios nesta segunda-feira, 5. A nova companhia, cujo nome não foi definido ainda, projeta alcançar um faturamento de R$ 12 bilhões.



Dentre mais de 2 mil lojas próprias e franquias, a organização de 34 marcas irá vender calçados, bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, como roupas e outros acessórios, conforme divulgado ao mercado via fato relevante hoje.

A expectativa é que haja aumento de receita, otimização da gestão dos canais multimarcas, e-commerce e franquias, bem como da planta industrial de malharia da Hering. Além disso, a fusão prepara a nova empresa para "plugar outras verticais de negócio".

"O surgimento dessa nova empresa acarreta grandes oportunidades de geração de valor adicional, tais como o desenvolvimento das categorias de calçados e bolsas nas marcas do Grupo Soma", informaram as companhias no documento conjunto.

Distribuição societária

A Arezzo irá incorporar o Grupo Soma no acordo de associação das varejistas, ao passo que 54% do capital social da nova companhia será de acionistas da Arezzo e 46% do Soma.

Os acionistas do Soma, assim, receberão uma média de 0,12 novas ações para cada 1 ação ordinária que já detêm.

Essa relação de troca, no entanto, está sujeita a eventuais ajustes, levando em consideração a cotação dos papéis na B3.

Governança

A governança do negócio será realizada de forma conjunta entre os acionistas de referência de ambas as empresas.

Já o cargo de diretor-presidente ficará nas mãos do atual CEO da Arezzo, Alexandre Café Birman.

As instituições informaram, ainda, que o CEO do Grupo Soma, Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, será o novo mandatário da área de "business unit" de vestuário feminino.

Ao passo que os CEOs de "business unit" da Arezzo&Co e da Hering, Rony Meisler e Thiago Hering, continuarão em suas respectivas posições mencionadas.

Além disso, os acionistas de referências das instituições assumiram o compromisso de votar a favor da fusão dos negócios nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) que serão realizadas pelas varejistas.

A aprovação do negócio dependerá, também, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Prazo

Cronograma da operação prevê assembleias gerais extraordinárias para a aprovações no 1º semestre deste ano