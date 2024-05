A partir de 2051, INSS terá mais aposentados do que contribuintes; entenda

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Beneficiários do INSS começam a receber o 13º a partir de quarta-feira

Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que a partir de 2051 o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) terá mais aposentados do que trabalhadores em idade ativa no mercado de trabalho contribuindo para previdência.

Conforme os dados, atualmente a previdência social possui menos de dois contribuintes para cada beneficiário no regime geral. A tendência é que esse quadro se deteriore nos próximos anos.

LEIA MAIS | Fadados ao mínimo: crise previdenciária eleva necessidade de educação financeira



O quadro é preocupante na medida em que o sistema previdenciário do INSS institui que os trabalhadores da ativa contribuam com a previdência e ajudem a sustentar o sistema de pagamento de benefícios para os atuais beneficiários.

Na pesquisa intitulada "Evolução e projeção de longo prazo de contribuintes e beneficiários e implicações para o financiamento da Previdência Social", de Rogério Costanzi e Graziela Ansiliero, é destacada a problemática da mudança de perfil da nossa população.

Conforme dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pirâmide etária do Brasil vem modificando e a população idosa cresce.

"De qualquer forma, há uma relevante correlação entre a população idosa e o quantitativo de beneficiários do RGPS e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o número de idosos crescendo a um ritmo muito superior ao da população total e daquela mais tradicionalmente em idade de trabalhar", diz a pesquisa.

Dentro do cenário futuro de menos trabalhadores em idade para trabalhar contribuindo, os pesquisadores ainda destacam que, do ponto de vista de planejamento de médio e longo prazos das políticas de previdência social existem algumas demandas fundamentais.

"É fundamental considerar essas tendências no necessário redesenho e adequação das políticas previdenciárias, bem como, em especial, nos debates sobre o futuro do financiamento da seguridade social como um todo, incluindo saúde e assistência social, no atual contexto da reforma tributária".

Com base em dados do IBGE, ainda são destacadas as problemáticas em relação ao mercado de trabalho brasileiro, em que o nível de empregabilidade com contribuição para a previdência tem sofrido baques, por conta da alta informalidade.

Fila em agência do INSS em Cascavel, Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA

Conforme dados anuais da Pnad Contínua, os pesquisadores estabeleceram um percentual base de 64% de pessoas ocupadas com contribuição para a previdência como sendo o ideal para o atual momento da previdência social.

No entanto, ao analisar o período entre 2012 e 2022 em praticamente metade do período descrito o nível de empregabilidade com contribuição previdenciária ficou em nível satisfatório.

A pesquisa ainda mostra que as mulheres são as mais atentas à contribuição previdenciária. Houve evolução mais favorável da contribuição previdenciária feminina em comparação aos homens entre 2012 e 2022.

Para as mulheres houve incremento para todas as raças, algo que não foi observado no público masculino. Conforme o levantamento, entre os homens, nota-se queda da contribuição para homens pretos, amarelos e indígenas.

O maior nível de contribuição prevalece para a raça/cor branca, em nível superior ao das pessoas pretas, pardas e indígenas.

Evolução da contribuição para previdência dos trabalhadores ocupados de 16 anos ou mais - segundo gênero/sexo e cor/raça

4º trimestre de 2012

Homens

Branco: 70,1%

Preto: 63,3%

Amarelo: 69,9%

Pardo: 55,6%

Indígena: 54,5%

TOTAL: 63%

Mulheres

Branca: 69,9%

Preta: 62,2%

Amarela: 71,1%

Parda: 55,4%

Indígena: 53,2%

TOTAL: 63%

Branco: 70,1% Preto: 63,3% Amarelo: 69,9% Pardo: 55,6% Indígena: 54,5% TOTAL: 63% Branca: 69,9% Preta: 62,2% Amarela: 71,1% Parda: 55,4% Indígena: 53,2% TOTAL: 63% 4º trimestre de 2022

Homens

Branco: 71,5%

Preto: 61,3%

Amarelo: 69%

Pardo: 57,3%

Indígena: 52,8%

TOTAL: 63,9%

Mulheres

Branca: 72,6%

Preta: 62,4%

Amarela: 71,3%

Parda: 60%

Indígena: 55,9%

TOTAL: 66,1%

Fonte: Pnad Contínua/IBGE/Elaborado por Ipea

Você vai DEMORAR MAIS a aposentar a partir de 2023! ENTENDA | Dei Valor