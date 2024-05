Unimed Fortaleza anuncia reajuste de 15,12% nos planos com menos de 30 vidas

Foto: Otacilio Tavares/Divulgação Unimed Fortaleza REAJUSTES entram em vigor neste mês

A Unimed Fortaleza anunciou reajuste nos valores dos contratos coletivos com menos de 30 vidas a partir deste mês de maio. O percentual de aumento deve ser de 15,12%, sendo válido até abril de 2025.

A cooperativa médica de planos de saúde explica que a medida segue de acordo com a Resolução Normativa nº 565/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em que os contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde com menos de 30 beneficiários devem ter reajuste único anual.

Assim, portanto, todas as empresas com contrato ativo com a Unimed Fortaleza e que possuam planos coletivos empresariais e coletivos por adesão, em todas as segmentações assistenciais, com até 29 beneficiários, serão impactadas.

Como ocorrem os reajustes de preços dos planos

Conforme as regras da ANS, as operadoras de saúde devem apresentar seus reajustes com base na metodologia de cálculo que leva em consideração a sinistralidade histórica desse tipo de contrato.

O reajuste deve ocorrer na respectiva data de aniversário do contrato, iniciando esse período a partir de maio, no caso da Unimed Fortaleza.

Contratos com menos de 30 vidas têm os maiores reajustes anuais

Ainda conforme a ANS, os contratos com menos de 30 vidas representam 24% do total de contratos coletivos que receberam reajustes entre janeiro e novembro de 2023.

Os dados mostram que, historicamente, os planos de saúde com menos de 30 vidas possuem reajustes maiores dos que os contratos com 30 vidas ou mais.

O reajuste médio dos contratos com menos de 30 vidas foi de 17,85%, superando em 4,6 pontos percentuais o reajuste médio dos contratos com 30 vidas ou mais (+13,21%, em média).

Reajuste médio dos planos em alta no Ceará

Levantamento realizado pela ANS com 53 operadoras e 1.650 planos analisados, revela que a média de preços dos planos cearenses ficou em R$ 1.307, com alta de 14,8% em comparação a igual período de 2022, equivalente ao quinto maior crescimento percentual na Região.

A contratação “empresarial” – via funcionários de empresas – é a categoria com a mensalidade média mais cara do Estado, no valor de R$ 1.324 e adição anual de 15%.

O indicador mostra, também, que o Estado ocupa a nona posição nacional no ranking crescente do valor comercial médio das mensalidades. Os valores brasileiros variam de R$ 1.255 a R$ 1.520. O mais barato está a cargo do Espírito Santo, enquanto o mais caro fica com Maranhão. O Ceará, além disso, está abaixo da média nacional de R$ 1.360 (alta anual de 14,1%), dentre mais de 5,5 mil municípios pesquisados.

Vale lembrar que o reajuste médio dos planos coletivos no ano passado já havia ficado na casa dos 25%, enquanto o reajuste médio dos planos individuais, regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi de 9,63%.

Nos últimos anos, os usuários de planos de saúde têm enfrentado aumentos substanciais nas mensalidades, o que tem impactado diretamente a capacidade financeira de muitos. Em 2022, a ANS aprovou um reajuste de 15,50% para planos de saúde individuais e familiares.

Já os usuários de planos empresariais tiveram um reajuste médio de 22%, enquanto os de planos coletivos por adesão tiveram um reajuste médio de 26%.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, em janeiro, o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello Filho, destaca que os reajustes anuais independem do cálculo da inflação oficial, mas reflete a frequência da utilização.

Ele ainda pontua que, logo depois da pandemia, o setor de saúde tem observado um aumento crescente no custo dos insumos e da demanda após o isolamento social.

Inflação

A inflação médica no Brasil pode atingir 14,1%, segundo projeção da consultoria AON. Percentual é quase três vezes maior que a inflação oficial, o IPCA, que ficou em 4,8%