Com investimento de R$ 9 mi, nova fábrica é inaugurada em Tianguá

Foto: Fransuilson Alves/ Engaja NOVA fábrica da Diamantes vai gerar 250 postos de trabalho

O grupo Diamantes, uma das maiores empresas de moda íntima do Brasil, inaugurou ontem sua mais nova fábrica em Tianguá, no Ceará. O investimento total foi de cerca de R$ 9 milhões.

Inicialmente, a fábrica vai acomodar 250 empregos diretos na região, com uma capacidade de produção de 250 mil peças por mês, cuja expectativa é de crescimento nos próximos anos. Em média, são 160 máquinas de costura.

"A instalação dessa unidade não representa apenas um investimento substancial, mas também evidencia o compromisso do grupo com o desenvolvimento econômico e social da região", afirmou o sócio-presidente do Grupo Diamantes, Cláudio Junior.

Os planos de expansão do Grupo incluem dobrar o número de colaboradores, alcançando 5 mil funcionários, e dobrar o número de lojas, chegando a 100 nos próximos anos.

Além disso, Cláudio Júnior explica que a escolha de Tianguá como localização da fábrica foi fundamentada não apenas na logística de abastecimento da região Norte do país, onde 40% das lojas estão situadas, mas também na proximidade com a BR-222, uma via importante de acesso aos estados vizinhos.

Outro ponto é o relacionamento do Grupo Diamantes com a cidade. "Foi por conta da nossa ligação emocional com Tianguá e seu povo. Realmente nos sentimos em casa. Além disso, a localização estratégica, próxima à Unidade Matriz em Frecheirinha e à rota de distribuição das lojas da região Norte, favoreceu a instalação da fábrica".

Alex Nunes, prefeito de Tianguá, comemora a chegada no município, que antes alugava o espaço. Mas agora, possui um local próprio. "A Diamante está aqui conosco há mais de 10 anos acreditando no potencial do nosso município, gerando mais de 250 empregos diretos. Então, ficamos muito felizes com essa inauguração."

Sobre ações sustentáveis, Cláudio Junior reforça a iniciativa de doação para um Instituto, na região de São João da Fronteira, para a produção de tapetes, feitos com tecidos doados pela fábrica. Os tapetes, por sua vez, são vendidos para arrecadar fundos. No momento, também estão doando cerca de 5 a 6 mil peças para o Rio Grande do Sul.

Além da inauguração da nova fábrica em Tianguá, o Grupo Diamantes também está expandindo sua unidade em Frecheirinha por meio de uma reforma estrutural.

Esta expansão inclui a aquisição de novas máquinas, o que não só aumentará a capacidade de produção, mas também promoverá a geração de empregos na região. Atualmente, são 750 funcionários na fábrica. Hoje, a produção na fábrica é de 520 mil peças por mês, o que corresponde a 52% da produção total.

Produção

Levando em consideração a produção total do grupo, a capacidade chega a 1,5 milhão de peças mensais. Ou seja, Tianguá é responsável por 25% do total gerado nas fábricas no município