Governo do Ceará e Embratur planejam aumento de voos internacionais em Fortaleza

Foto: Marc Najera/unsplash O Aeroporto de Fortaleza deve ampliar quantidade semanal de voos internacionais

O presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), tiveram um encontro para debater formas de atuação para ampliar a conectividade aérea no Estado.

Atualmente, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza recebe 17 voos internacionais por semana. Até o fim do ano, serão mais cinco, totalizando 22 voos vindos do exterior. As informações são do Portal de Dados da Embratur.

Para Freixo, ampliar a conectividade aérea com a parceria é trazer ainda mais crescimento para o Estado por meio do turismo.

“A cooperação com o Ceará para trazer mais voos internacionais é onde a gente enxerga uma grande oportunidade de crescimento para o Nordeste. A gente enxerga o potencial de muitos mais voos, e estamos atuando juntamente com o Estado para trazer mais turistas internacionais para desfrutar dos destinos cearenses que são repletos de cultura, gastronomia, ecoturismo e muita diversidade."

Já o governador Elmano de Freitas espera que a atuação conjunta, entre outros objetivos, melhore os índices de visitação do Estado mesmo em baixa temporada, que compreende os meses de março a maio.

“Tivemos uma reunião de alinhamento de pontos. Queremos crescer a oferta de voos usando a Embratur, usando as ferramentas do Estado, usando as ferramentas do Aeroporto, atuando com as companhias aéreas de diversas formas, com a intenção de aumentar o turismo, aumentar a competitividade e diminuir a baixa temporada no Estado”, pontuou Freitas.

Ainda segundo o Portal de Dados da Embratur, em 2023, 71.545 turistas estrangeiros visitaram o Ceará. De janeiro a abril deste ano, foram 21.701 visitantes de outros países nos destinos cearenses.

Setur quer fortalecer parceria com o setor de eventos

A Secretaria do Turismo (Setur) quer fortalecer a parceria com as instituições do setor de eventos. Na última terça-feira, 28, a secretária Yrwana Albuquerque e o executivo da pasta, Jonas Dezidoro, estiveram reunidos com os representantes.

Entre eles, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Nacional e Ceará), o Visit Ceará, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), o Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e afins do Ceará (Sindieventos) e a Câmara Setorial de Turismo e Eventos do Ceará.

A pauta do encontro foi o Centro de Eventos do Ceará (CEC), equipamento administrado pela Setur e considerado o principal indutor do turismo de negócios no Estado.

A reunião com os representantes foi uma oportunidade para alinhar pontos, de acordo com a presidente da Abeoc Brasil, Enid Câmara. "Essa reunião foi muito importante, pois essa gestão tem como marca o diálogo com a cadeia de eventos. Isso torna o destino mais competitivo", disse.

Leonardo Araripe, presidente da regional cearense da Abeoc, fez um balanço do encontro. “Gostaria de parabenizar a Setur pelo interesse de ouvir as entidades organizadoras de eventos no Ceará. Foi uma reunião muito produtiva para formatar melhores ações e condutas comerciais.”

Além disso, Ivana Rangel, que preside o Visit Ceará e a ABIH-CE, destacou o papel do CEC como indutor do segmento e o impacto no setor hoteleiro.

"A gente vive uma período de alta, na baixa do turismo de lazer, muito em função dos eventos. É de grande importância essa movimentação que o Centro de Eventos tem, pois a gente sabe que, além da hospedagem, o turismo de negócios traz muitas oportunidades para toda a cidade", frisou.

Vai viajar? Saiba como economizar com hospedagem

Mais notícias de Economia