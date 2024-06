Governo do Ceará vai subsidiar entrada para 10 mil imóveis na Grande Fortaleza

Foto: Helene Santos/Governo do Ceará Programa vai subsidiar aquisição de casas por famílias de baixa renda

O governador Elmano de Freitas (PT-CE) lançou nesta terça-feira, dia 4, em Fortaleza, o programa habitacional Entrada Moradia Ceará, complementar ao Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do governo federal e que prevê subsídio de aproximadamente R$ 20 mil famílias com renda de até R$ 4.400.

O valor será destinado ao pagamento da entrada de imóveis das faixas 1 e 2 do MCMV e deve contemplar na primeira fase, de acordo com o governador, 10 mil unidades habitacionais, impactando cerca de 30 mil pessoas. Até o momento, 40 empreendimentos estão cadastrados, em cinco municípios da Região Metropolitana: Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Itaitinga e Maracanaú.

Elmano também detalhou, na solenidade de lançamento do programa, como as famílias interessadas devem fazer para aderir ao Entrada Moradia Ceará. “A pessoa vai se cadastrar no site do programa e aí tem um conjunto de documentos que serão solicitados para, então, a Caixa fazer análise da condição daquela pessoa para aprovar o financiamento”, explicou o governador.

Elmano lembrou que, historicamente, as dificuldades que muitas famílias têm para dar o valor inicial da entrada compromete a efetividade das políticas habitacionais. “Somente nos estados Norte-Nordeste, recursos do Minha Casa, Minha Vida nessas faixas, da ordem de R$ 8 bilhões, retornaram para o governo federal por falta de condições dessas famílias. O estado do Ceará, portanto, está investindo R$ 200 milhões”, pontuou.

Por sua vez, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias, avalia que as primeiras 10 mil unidades previstas para o novo programa devem ser rapidamente vendidas, o que aumenta a possibilidade de expansão para municípios de outras regiões do Estado.

“A gente quer rodar o programa porque a gente sabe que o Estado vai que o recurso investido retorna e vai ficar com apetite para poder reinvestir”, projetou. “A gente acredita que vai gerar até 8 mil novos postos de trabalho esse ano”, estimou o presidente do Sinduscon-CE.

Já o diretor comercial da MRV no Nordeste, Alessandro Almeida, destacou que a construtora é a que possui maior número de unidades dentro do programa Entrada Moradia Ceará, chegando a 1.337 na primeira etapa do projeto e com previsão de expandir em mais 1.200 até setembro.

“Então, é um programa que traz benefício para o cliente ter uma dignidade, um lar para chamar de seu e, para a indústria da construção civil, ele faz com que as empresas também gerem mais impostos, antecipem lançamentos e se tenha mais pessoas trabalhando”, concluiu.

Como cadastrar

O cadastro pode ser feito pelo site entradamoradia.ce.gov.br. Inicialmente, o usuário precisa ter ou criar uma conta na plataforma de serviços digitais do Estado “Acesso Cidadão”.

Depois é preciso consultar os pré-requisitos tais como o de morar no Ceará há pelo menos um ano, não possuir e nem estar comprando um imóvel e nem ter sido atendido por outro programa habitacional.

Na página, é possível também conferir os empreendimentos já cadastrados, sendo até a publicação desta matéria: 28 em Fortaleza, 5 em Caucaia, 3 no Eusébio, 3 em Maracanaú e 1 em Itaitinga, totalizando 3.372 unidades já disponíveis. O site também tem espaço para que as empresas cadastrem seus respectivos empreendimentos.

Os valores dos apartamentos variam de R$ 150 mil até R$ 252,9 mil e é possível simular também as condições de financiamento, incluindo os valores das parcelas. Os apartamentos cadastrados têm dimensões que variam de 36,8 m² até 83,9 m².



Mais notícias de Economia

Imóveis

Dos empreendimentos já cadastrados, 28 eram em Fortaleza, 5 em Caucaia, 3 no Eusébio, 3 em Maracanaú e 1 em Itaitinga, totalizando 3.372 unidades já disponíveis