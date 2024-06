Entrada Moradia Ceará inicia com mais de 6,7 mil unidades inscritas

Foto: FERNANDA BARROS PROGRAMA deve gerar 40 mil novos postos na construção do Estado

O programa Entrada Moradia Ceará, que será lançado hoje pelo governador Elmano de Freitas (PT), já conta com 6.784 unidades habitacionais cadastradas na Secretaria de Cidades. Os dados repassados pelo Sindicato da Construção no Ceará (Sinduscon-CE) com exclusividade ao O POVO ainda que a quantidade de habitações inseridas no programa corresponde aos projetos de 71 construtoras.

Desse total, 39 já foram aprovadas pelo Governo do Estado, o que resulta em 3.362 unidades habitacionais aptas a receberem o apoio do programa estadual a partir desta terça-feira, 4. Os detalhes de como vai ser a operação serão revelados em cerimônia às 11h, no empreendimento Fontana di Terni, da MRV, no Cambeba.

Ao todo, o Ceará foi contemplado com 10.230 unidades na primeira seleção do MCMV, que aconteceu em novembro do ano passado. Para este ano, 2025 e 2026, o governo federal planeja novas rodadas até a entrega de 2 milhões de moradias no escopo do programa.

Como vai funcionar?

O que se sabe até agora, pelo que o governador já falou nas redes sociais e o Estado informou é que o Entrada Moradia vai subsidiar o pagamento inicial de imóveis das faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida (MCMV) para famílias com renda mensal de até R$ 4.400.

Todas as unidades inscritas pelo Ceará, diz o governo, estão no cadastro da Caixa Econômica e o benefício é cumulativo. Ou seja, além do subsídio dado pelo Governo Federal, o beneficiário pode contar ainda com o recurso do governo cearense.

"Cada beneficiado selecionado contará com valor direcionado diretamente à Caixa Econômica para abatimento da verba inicial necessária para a contratação do financiamento habitacional", detalha nota de divulgação do Estado.

Impacto no setor

A medida ainda prevê um impacto direto no setor da construção civil cearense. Inicialmente, a geração de empregos deve ser de 40 mil novos postos de trabalho formais, segundo projeções do Estado.

O Sinduscon-CE comemora o programa lembrando que teve participação direta no modelo de benefício e classifica como "um momento de imenso orgulho para todos os que integram o setor."

"Este é um projeto que não apenas atende às necessidades habitacionais críticas de nosso estado, mas também impulsiona o setor da construção civil, criando oportunidades de emprego e crescimento econômico", afirma Patriolino Dias de Sousa, presidente da entidade.

O setor vem em alta desde o ano passado, atraindo mais construtoras para o Estado, assim como novos empreendimentos de modelos diferenciados do que o mercado já oferecia. O primeiro trimestre de 2024 foi o melhor em 9 anos - com crescimento de 50% - e a projeção para 2024 é de um crescimento de 15%, de acordo com o Sinduscon-CE.

A projeção, já falaram as lideranças da construção, se dá ancorada em duas frentes: médio/alto e alto padrão, foco de muitos lançamentos no ano passado, e MCMV, que deve ser intensificado com o estímulo do Estado do Ceará.

"O programa Entrada Moradia Ceará é uma prova tangível de como a parceria e o compromisso podem resultar em soluções inovadoras e impactantes para nossa sociedade", ressalta Clausens Duarte, vice-presidente da Área Imobiliária do Sinduscon-CE.

